El Challenger 125 de Cancún ha empezado a disputarse; sin embargo, más allá de lo estrictamente deportivo, sucedió un hecho que llamó la atención con uno de los participantes, toda vez que el tenista argentino, Thiago Tirante, denunció que fue extorsionado en el aeropuerto de dicha ciudad y resultó víctima de un acto de corrupción.

Mediante su cuenta de Instagram, el tenista argentino compartió lo sucedido al llegar al aeropuerto de Cancún y la forma en la que fue extorsionado por las autoridades que, en un acto de corrupción, le exigieron un pago por dejarle ingresar una herramienta de trabajo.

“Al llegar con mis valijas, fui apartado para revisión. Al abrirlas, encontraron rollos de cuerda para raqueta (mi herramienta de trabajo). Les expliqué que son parte de mi equipamiento laboral, pero me dijeron que ‘no lo consideraban bienes personales’. A partir de ahí, el trato fue pésimo. Me dijeron que tenía que pagar 19% de ‘impuestos’ sobre el valor de las cuerdas”, publicó el tenista.

Thiago Tirante denunció amenazas de las autoridades del aeropuerto de Cancún

Dentro de lo publicado por el tenista Thiago Tirante, aseguró que las autoridades del aeropuerto de Cancún le hicieron amenazas cuando él les pidió que le mostraran un documento oficial que especificara que tenía que pagar un impuesto por ingresar al país las cuerdas de sus raquetas.

“Cuando pedí que me mostraran la ley o el documento donde eso estaba estipulado, me respondieron que si no pagaba, me retendrían el pasaporte. Ante esa amenaza y sin ninguna explicación legal, no tuve más opción que pagar”, reveló Thiago Tirante sobre las amenazas por parte de las autoridades en el aeropuerto de Cancún.

Respecto a este hecho, Tirante, de forma contundente, aseguró que “esto es corrupción, esto es abuso de autoridad y es inaceptable tener que pasar por esto”. Además, calificó la situación como “injusta y abusiva”.

Gobierno de Quintana Roo indignado por abuso contra Thiago Tirante

Cabe resaltar que la mala experiencia vivida por Thiago Tirante no pasó desapercibida para el Gobierno de Quintana Roo ni para los organizadores del torneo, toda vez que el propio tenista confesó en entrevista con Infobae que lo que le pasó escaló a instancias mayores.

“El mensaje se difundió bastante, por suerte, ya hay gente del torneo que se está ocupando y le llegó hasta la gobernadora de acá y están todos muy calientes. La gobernadora mandó un mensaje diciendo que esto deja muy mal a la imagen de Cancún. Y, encima, fueron los militares, no personal civil del gobierno”, dijo Thiago Tirante, quien fue apoyado por el Gobierno de Quintana Roo.

Al final, el tenista aseguró que no busca que le devuelvan el dinero que pagó y que compartió su experiencia para evitar que se repitan situaciones como la que le tocó vivir.