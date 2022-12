Álvaro Morales se enfrascó en una discusión con el periodista argentino, Flavio Azzarro cuando ambos debatían la situación de México y Argentina en la Copa Mundial de Qatar 2022.

Y es que, el polémico comentarita mexicano le respondió de manera sarcástica al argentino, quien solo tundió a la Selección Mexicana.

Todo inició, cuando Flavio Azzarro mencionó que no tenía caso que el Tri fuera al Mundial si no avanzaban: “¿A qué vienen si no tienen presión? Si no pasan nada”, dijo.

Mientras que, Álvaro Morales respondió entre risas: “Porque tenemos dinero”, aseguró.

Aunque, por otro lado, el periodista argentino aseguró que celebró el empate de México porque eso le servía a la Albiceleste.

“Cuando Ochoa atajó el penal contra Polonia lo grité, porque a nosotros nos servía el empate. Lo grité como mexicano, para que me odien un poco menos”, agregó.

Álvaro Morales y las veces que se ha burlado de Lionel Messi

Sin duda alguno, uno de los más grandes críticos de la Lionel Messi, es Álvaro Morales, pues incluso cuando hubo polémica con Canelo Álvarez, el periodista no dudó ni un poco en tundir al astro argentino.

“Al menos el Canelo, a diferencia de Messisito, sí es campeón del mundo”, escribió el periodista.

Incluso, en el partido contra Croacia, Álvaro Morales hizo menos el trabajo de Messi y exaltó el de Julián Álvarez quien hizo un muy buen partido.

“Tenía que ser Álvarez, el mejor de la ofensiva de la Albiceleste. Porque Messi, solo a penaltis”, dijo el polémico periodista de ESPN.

Cabe recordar, que se marcó un polémico penal a favor de Argentina y las críticas no se hicieron esperar.

Qatar 2022: Fecha y horario de la gran final

Partido: Francia vs Argentina

Sede: Estadio Lusail

A qué hora ver: 09:00 horas (tiempo del centro de México)

Dónde ver: TUDN, Azteca 7, Sky Sports

