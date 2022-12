Algunas parejas de los jugadores de la Selección de Argentina tuvieron que moverse de hotel en Qatar, pues su integridad podría estar en riesgo.

Y es que, de cara a la final, las emociones entre aficiones están a flor de piel, es por eso que la esposa de Lautaro Martínez prefirió darle prioridad a su seguridad.

Fue Agustina Gandolfo, quien a través de sus redes sociales hizo públicos los hechos que la motivaron a moverse de lugar.

Resaltó, que encontraron vidrios en su bebidas , lo que pudo desencadenar una desgracia y es por eso que prefirieron huir del lugar.

“Mi cuñado se había tomado ya media botella y descubre que adentro tenía vidrios muy grandes. Le dijeron que tenían que ir al médico porque si había tragado uno de esos vidrios era muy peligroso”.

Además, Agustina mencionó que el encargado del lugar no les dio una buena respuesta y se les fue la luz en la noche lo que los hizo alarmarse más.

“Nos dijo que no pasaba nada y hasta nos acusó de que nosotros habíamos metido los vidrios o que pudieron haber entrado, no sé cómo, porque no sé cómo pueden entrar vidrios en un jugo. Obviamente tenemos denuncia y testigos del local. Una vergüenza”, agregó.

Selección de Argentina rumbo a la gran final

La Selección de Argentina consiguió avanzar a la gran final después de tener un amargo debut frente a Arabia Saudita y perder dicho encuentro.

Pese a todo, mostraron un buen nivel y Lionel Messi podría conseguir el título que le falta en su palmarés, en esta su última oportunidad.

Qatar 2022: Fecha y horario de la gran final

Partido: Francia vs Argentina

Sede: Estadio Lusail

A qué hora ver: 09:00 horas (tiempo del centro de México)

Dónde ver: TUDN, Azteca 7, Sky Sports

