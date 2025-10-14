Fernando Landeros es un reconocido activista social mexicano, conocido por su labor en la Fundación Teletón, donde asumió el cargo de presidente.

⁠¿Quién es Fernando Landeros?

Fernando Landeros Verdugo es el actual presidente de Fundación Teletón México, institución que se dedica a brindar atención, apoyo y rehabilitación a personas con discapacidad en el país, especialmente a niñas y niños.

¿Qué edad tiene Fernando Landeros?

Fernando Landeros nació el 7 de septiembre de 1963 en la Ciudad de México, por lo que tiene 62 años.

¿Fernando Landeros tiene esposa?

Fernando Landeros está casado con Paola Albarrán, quienes contrajeron matrimonio en el 2012. Sin embargo, en el 2024 comenzó a correr el rumor de su supuesta separación, pero ninguno de los dos ha dado declaraciones.

¿Qué signo zodiacal es Fernando Landeros?

Su signo zodiacal es Virgo, el cual se caracteriza por ser detallista y comprometido.

¿Fernando Landeros tiene hijos?

Fernando Landeros y Paola Albarrán tuvieron trillizos, quienes son menores de edad.

¿Qué estudió Fernando Landeros?

Landeros es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Además, cursó estudios en Filosofía Política en Harvard y cuenta con una Maestría en Humanidades en la Universidad Anáhuac.

¿En qué ha trabajado Fernando Landeros?

Desde muy joven, Fernando Landeros se interesó en la acción social. Fundó Gente Nueva y la Fundación México Unido, y desde hace años dirige Fundación Teletón.