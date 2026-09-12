El Presidente Ejecutivo del Club Santos Laguna, Aleco Iraragorri, reconoció el mal paso de ‘los Guerreros’ durante el Apertura 2026 al señalar que los “resultados no han llegado”.

“Sé que los resultados aún no han llegado. Pero no todo es negro” Aleco Iraragorri

Fue por medio de un mensaje que compartió en sus redes sociales que Aleco Iraragorri admitió el mal desempeño que ha tenido el cuadro lagunero, pero aseguró que no todo ha sido negativo.

Cabe destacar que durante las primeras 7 jornadas del Apertura 2026, el club Santos Laguna se ubica al fondo de la tabla general, pues ocupa el penúltimo sitio de la clasificación.

“Sé que los resultados aún no han llegado”: Aleco Irararrogi sobre mal paso del Santos Laguna

Debido al mal desempeño que ha tenido el Santos Laguna, el presidente ejecutivo del equipo de Torreón, Aleco Iraragorri, reconoció la pobre participación que ha tenido el equipo.

Al responder una publicación en X, Aleco Iraragorri dijo estar plenamente consciente de que los “resultados no han llegado”, pese a lo cual sostuvo que no todo ha sido negativo.

Lo anterior debido a que indicó que en medio de la racha negativa del Santos Laguna, hay algunos datos que demuestran que el cuadro lagunero ha comenzado a revertir algunas tendencias.

En ese sentido, aseveró que “las rachas están para romperse” y compartió un cuadro estadístico en el que mencionó algunas de las marcas que se han superado:

Leagues Cup: Primera victoria en la historia del torneo bajo el nuevo formato (13 de agosto de 2026)

Inicio de torneo: Obtención de 6 puntos en las primeras 5 jornadas (31 de agosto de 2026)

Victoria de visitante: Fin a una racha de 737 días sin ganar fuera de casa tras vencer de visita (8 de marzo de 2026)

Puntaje en torneo regular: Superada la barrera de los 20 puntos en el Apertura 2025, algo no logrado desde 2023 (9 de noviembre de 2025)

Victorias como local: Registro de 6 triunfos en el Estadio Corona durante el Apertura 2025, superando la marca máxima de 5 vigente desde el AP22 (9 de noviembre de 2025)

Aleco Iraragorri reconoce malos resultados del Santos Laguna (@AlecIrarragorri/X)

La crisis del Santos Laguna en el Apertura 2026

Durante las primeras jornadas del Apertura 2026, el Santos Laguna no ha hecho más que confirmar su mal estado, pues el club está hundido en la penúltima posición de la tabla general de la Liga MX.

Tras disputar 7 compromisos, el cuadro lagunero solo ha conseguido un empate ante los Tigres, por lo que al sumar solo un punto apenas se ubica por encima de los Bravos de Juárez.

La crisis institucional se traduce en un balance desolador de 6 derrotas, es decir que solo suma un punto de 21 posibles antes de jugar la octava fecha del torne.

La crisis del Santos Laguna se refleja en el balance goleados, pues solo registra 4 anotaciones en 7 encuentros, promediando una inoperancia ofensiva de 0.57 goles por cada partido disputado.

El naufragio se completa en la zaga con 12 goles permitidos, estadística negativa que deja una diferencia de menos 8 anotaciones y un promedio de 1.71 encajadas por juego.

sant