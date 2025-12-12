Real Madrid atraviesa una crisis de resultados que lo obliga a ganar en la Jornada 16 de LaLiga cuando visite la cancha del Alavés. Conoce el pronóstico y las posibles alineaciones del partido que se juega el domingo 14 de diciembre.

Alavés vs Real Madrid: Pronóstico del partido de la Jornada 16 de LaLiga

La presión que vive el Real Madrid lo hace favorito para pasar sobre Alavés en la Jornada 16 de LaLiga.

El pronóstico del partido Alavés vs Real Madrid es el siguiente:

Alavés 1-3 Real Madrid

Alavés vs Real Madrid: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 16 de LaLiga

Estas son las posibles alineaciones para el partido Alavés vs Real Madrid en la Jornada 16 de LaLiga:

Alavés

Portero: Sivera

Defensas; Pacheco, Tenaglia, Otto e Ibáñez

Mediocampistas: Suárez, Blanco, Parada, Calebe, Rebbach

Delantero: Boyé

Real Madrid

Portero: Courtois

Defensas: Valverde, Huijsen, Asencio y Valdepeñas

Mediocampistas: Tchouaméni, Bellingham, Güler y Rodrygo

Delanteros: Gonzalo y Vinicius Jr.

Alavés vs Real Madrid: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 16 de LaLiga

El domingo 16 de diciembre de 2025 finaliza la Jornada 16 de LaLiga con el partido Alavés vs Real Madrid, a partir de las 14 horas, tiempo del centro de México.

La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Alavés vs Real Madrid.

Partido: Alavés vs Real Madrid

Fase; Jornada 16 de LaLiga

Fecha: Domingo 14 de diciembre de 2025

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio de Mendizorroza

Transmisión: SKY Sports

¿Cómo llega el Real Madrid al partido de la Jornada 16 de LaLiga vs Alavés?

El Real Madrid se mantiene en cerrada pelea con el FC Barcelona para quedarse con el liderato y el campeonato de LaLiga, previo a su partido de la Jornada 16 ante el Alavés.

En la Jornada 15 de LaLiga, el Real Madrid perdió 0-2 con Celta de Vigo, agudizando el mal momento de los merengues, que suman 36 puntos en el segundo lugar del torneo español.

El Alavés, rival del Real Madrid en el partido de la Jornada 16 de LaLiga, llega al juego luego de ganar 1-0 la Real Sociedad.

Alavés tiene 18 puntos en el lugar 11 de LaLiga, por lo que sumar ante el Real Madrid sería muy importante para la escuadra albiazul.