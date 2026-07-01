Javier Aguirre no ocultó la magnitud del reto que tiene por delante tras vencer a Ecuador en los dieciseisavos de final y avanzar a la siguiente ronda del Mundial 2026.

El entrenador de la Selección Mexicana aseguró que el próximo compromiso del Tricolor en octavos de final representa “el partido más importante de mi carrera”, una declaración que refleja la importancia para el futbol mexicano.

El estratega destacó la ilusión que existe dentro del plantel por disputar una fase decisiva de la Copa del Mundo, especialmente en un torneo que tiene a México como uno de los países anfitriones.

México y Javier Aguirre hicieron historia en el Mundial 2026

Luego del pase a octavos de final, Javier Aguirre fue cuestionado sobre si el siguiente encuentro ante Inglaterra o República del Congo era el más importante en la historia de México, a lo que el Vasco respondió: “y de mi carrera”.

Jaiver Aguirre señaló que el equipo ha trabajado intensamente para llegar en las mejores condiciones y que los jugadores son conscientes de la oportunidad histórica que tienen frente a ellos.

Aguirre se sincera antes de los octavos de final: “Es el partido más importante de mi carrera”. (Eduardo Verdugo / AP Photo/Eduardo Verdugo)

México ha ganado 4 partidos sin recibir gol en el Mundial 2026

Sobre el paso perfecto de México en el Mundial 2026, Javier Aguirre dijo que es algo “anecdótico” para la historia de la Selección Mexicana.

El entrenador de México añadió que no es una sorpresa el que se encuentran en octavos de final debido al gran trabajo que han mostrado los futbolistas a lo largo del Mundial 2026.