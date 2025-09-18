El fin de una era en las Grandes Ligas está por llegar. Y es que este jueves 18 de septiembre se dio a conocer que uno de los mejores pitchers de la historia como lo ha sido Clayton Kershaw, tendrá su retiro al término de la presente temporada de la MLB con 37 años de edad.

En sus cuentas oficiales de redes sociales, los Dodgers de Los Ángeles dieron a conocer que Clayton Kershaw se encargará de hacer oficial su retiro y que el viernes en contra de de los San Francisco Giants tendrá su última apertura de temporada regular en Dodger Stadium.

“El tres veces ganador al premo Cy Young de la LN, JMV de la NL 2014 y seleccionado 11 veces al Juego de Estrellas, Clayton Kershaw de Los Dodgers, anunciará el día de hoy que se retirará como jugador al finalizar la temporada 2025. Tendrá su última apertura de temporada regular en Dodger Stadium este viernes”, compartieron los Dodgers.

Las palabras del dueño de los Dodgers a Clayton Kershaw por su retiro

Uno de los que se pronunció respecto al retiro de Clayton Kershaw fue Mark Walter, dueño de los Dodgers, quien felicitó al pitcher por lo conseguido a lo largo de su carrera, misma que a su parecer, es digna de que en algún momento lo lleve al Salón de la Fama del Beisbol.

“En nombre de los Dodgers, felicito a Clayton por su fabulosa carrera y le agradezco los muchos momentos que brindó a los aficionados de los Dodgers y del beisbol de todo el mundo, así como sus profundas labores benéficas. La suya es una carrera verdaderamente legendaria, una que sabemos que le llevará a ser incluido en el Salón de la Fama del Beisbol”, dijo el dueño del equipo donde hoy juega Clayton Kershaw con respecto a su retiro.

Así, uno de los abridores más efectivos que se ha visto en la MLB se lleva el reconocimiento del propietario del equipo para el cual ha jugado durante los últimos 18 años.

Un mensaje de Mark Walter, Propietario y Presidente de Los Dodgers de Los Ángeles. pic.twitter.com/LUPNXK5hMr — Los Dodgers (@LosDodgers) September 18, 2025

Clayton Kershaw podría lanzar en la postemporada

Respecto a la posibilidad de que Clayton Kershaw lance en esta postemporada, el manager de los Dodgers, Dave Roberts, dijo a ESPN que independientemente de que tiene a seis pitchers para abrir sus partidos, el veterano pelotero tiene cabida.

“Siento que hay un lugar para él en nuestra plantilla de postemporada. No sé qué rol, pero creo que, en definitiva, confío en él. Así que, para mí, la postemporada se trata de jugadores en los que confías”, comentó Roberts sobre la posibilidad de que Clayton Kershaw lance en pretemporada.

De tal forma, no podemos descartar alguna aparición de Clayton Kershaw en las series finales de unos Dodgers que lucharán por el bicampeonato en las Grandes Ligas.