Desde un evento celebrado en el municipio de Villa Hidalgo Yalálag, en el estado de Oaxaca, Adidas pidió disculpas públicas por la apropiación cultural en el diseño Slip On de Willy Chavarría.

Adidas reconoció que para la creación de su modelo Slip On “ se inspiró ” en los huaraches tradicionales de Yalálag, por lo que se disculpó con todos los integrantes de dicha comunidad.

Por su parte, el presidente municipal de Villa Hidalgo Yalálag, Eric Ignacio Fabián, reconoció la disponibilidad de Adidas para lograr un diálogo con las autoridades, así como con los artesanos Yalálag.

Oaxaca Slip On. Foto: Facebook/Sólo Oaxaca

Adidas pide disculpas públicas en Yalálag por apropiación cultural en diseño de Willy Chavarría

El jueves 21 de agosto se celebró una asamblea comunitaria en Villa Hidalgo Yalálag, Oaxaca, desde la cual Adidas se disculpó públicamente por apropiación cultural en diseño de Willy Chavarría.

Al respecto, Karen González, representante legal de Adidas México, reconoció la importancia de los artesanos Yalálag, de quienes resaltó su “profundo significado simbólico y valioso legado artesanal”.

Esto toda vez que reconocieron que el modelo Slip On está inspirado en los huaraches tradicionales Yalálag, por lo que ante las molestias que pudieron ocasionar por la apropiación cultural se disculparon frente a los artesanos de la comunidad.

“Frente a la comunidad yalalteca, a nombre de Adidas México, brindamos nuestro más sincero reconocimiento y respeto hacia la riqueza cultural de las comunidades indígenas de México. Así como el profundo significado simbólico y tradicional de su valioso legado artesanal. El modelo Oaxaca Slep On fue concebido tomando como inspiración un diseño originario del estado de Oaxaca, propio de la tradición del pueblo de Villa Hidalgo Yalálag. Entendemos que esta situación pudo haber causado malestar, por lo que ofrecemos una disculpa pública y evitaremos actuar sin su guía y colaboración en el futuro y reiteramos nuestro compromiso de trabajar de manera colaborativa con la comunidad Yalalag”. Karen González, representante legal de Adidas México

Asimismo, durante la asamblea comunitaria se señaló que Adidas colaborará con artesanos Yalálag, con la intención de fomentar y reconocer la importancia de su herencia cultural.

De acuerdo con las autoridades, estas acciones son parte de un compromiso que Adidas señaló tendría con la comunidad de Villa Hidalgo Yalálag.

Por su parte, Raúl Ruiz Robles, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de Oaxaca, celebró que Adidas aceptó suspender la producción, promoción y venta del modelo Slip On de Willy Chavarría.

En tanto, el gobierno de Oaxaca trabajará con autoridades federales para elaborar una estrategia de protección a la propiedad cultural y artesanal de las comunidades de Oaxaca, a fin de evitar otra situación similar.

Adidas pide disculpas en Yalálag por apropiación cultural en diseño de Willy Chavarría (Secretaría de Desarrollo Económico Oaxaca)

Reconocen disponibilidad de Adidas para resolver polémica por apropiación cultural en diseño de Willy Chavarría

Durante la asamblea comunitaria, Eric Ignacio Fabián reconoció que Adidas reconoció su error con la comunidad Yalálag desde el primer momento, por lo que se mostraron dispuestos al diálogo.

Señaló que gracias a esto Adidas aceptó ofrecer disculpas a los artesanos Yalálag, además de mostrarse deseosos de colaborar con ellos en futuros proyectos pues reconocieron inspirarse en el trabajo yalalteca.

Esto toda vez que Eric Ignacio Fabián reiteró que las autoridades locales “cuidan celosamente” de la labor cultural de sus artesanos, pues sus obras son el sustento de sus familias.

En tanto, Raúl Ruiz Robles compartió que tanto Adidas como integrantes de la comunidad Yalálag continuarán en pláticas, a fin de lograr un acuerdo tras la polémica por apropiación cultural.

Y es que señaló que serán los propios artesanos Yalálag quienes decidirán si aceptan colaborar con Adidas para futuros proyectos, o solicitan a la marca un pago como indemnización.