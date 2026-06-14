Dos hombres de Texas fueron acusados de recibir bienes robados el sábado 13 de junio, después de que la selección de Inglaterra descubriera que parte de su equipamiento había sido sustraído, previo a jugar en el Mundial 2026.

El robo ocurrió mientras el equipo inglés se trasladaba desde Florida hasta Kansas City, donde tendrá su sede de entrenamiento permanente para el Mundial 2026.

La selección de Inglaterra se prepara para su debut en el Mundial 2026. (Carl Recine / AP)

¿Quiénes son los dos hombres acusados por robo a selección inglesa?

Mustafa Salik y Erfan Kamal, de San Antonio, Texas, fueron acusados por el condado de Jackson, Missouri, por el delito grave de clase D, que conlleva una pena de hasta siete años de prisión. La fianza se fijó en 75 mil dólares para cada uno.

“El condado de Jackson no tolerará ninguna actividad criminal que tenga como objetivo a los visitantes del Mundial, incluidos los equipos internacionales que han viajado aquí para competir” Condado de Jackson, Missouri

¿Qué encontraron en poder de los acusados por robo a la selección de Inglaterra?

De acuerdo a información obtenida por la agencia AP, los artículos de la selección de Inglaterra robados, que fueron encontrados en posesión de Salik y Kamal incluían nueve pares de botines, guantes de arquero y un balón de fútbol del Mundial 2026.

Además, tenían en su poder varios juegos de camisetas y pantalones cortos, aparatos electrónicos, animales de peluche, camisetas de la selección nacional firmadas y un set de Lego de zapatos Nike Air.

“Estoy agradecido por el rápido trabajo del Departamento de Policía de Kansas City y de la fiscalía al resolver una investigación a través de varios estados, ayudando a las víctimas de delitos a recuperar bienes robados en tránsito y garantizando que los acusados enfrenten un proceso ” Quinton Lucas, alcalde de Kansas City, Missouri

¿Cuándo debuta Inglaterra en el Mundial 2026?

La selección de Inglaterra no jugará partidos de la fase de grupos del Mundial 2026 en Kansas City, pero eligió esa ciudad como base de entrenamiento por su ubicación en el centro de Estados Unidos.

Inglaterra debuta en el Mundial 2026 el miércoles 17 de junio ante Croacia en Dallas, Texas, lo que representa un vuelo de apenas 90 minutos.