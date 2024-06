🇲🇽SELECCIÓN🇲🇽



🚨LA PORTERÍA NO SE ROTARÁ🚨



Jaime Lozano no tiene pensando rotar la portería de la Selección Mexicana en la Copa América. No existe ninguna posibilidad de que eso suceda!!!



1. Julio González

2. Carlos Acevedo

3. Tala Rangel



Así está la competencia!@TUDNMEX