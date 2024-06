La Selección Mexicana está a punto de iniciar su participación en la Copa América 2024 sin uno de los mejores jugadores del momento, pues Luis Malagón fue baja por una lesión.

La lesión de Luis Malagón que le impidió jugar la Copa América 2024 causó mucha polémica, pues muchos aseguran que el portero de la Selección Mexicana fingió todo porque tuvo miedo.

En especial, fue Jorge Pietrasanta, comentarista de ESPN, quien puso en duda la honestidad del guardameta del Club América en una publicación a través de redes sociales.

“Tengo una duda. Luis Malagon se lesionó el pretexto izquierdo?, o el miedo derecho! Alguien sabe?”, escribió Jorge Pietrasanta a través de su cuenta de X.

Tweet de Jorge Pietrasanta

Revelan que desde la Selección Mexicana filtraron que Luis Malagón tuvo miedo en la Copa América

La polémica de la lesión de Luis Malagón volvió, pues revelaron que desde la Selección Mexicana se filtró la versión de que el portero de las Águilas tuvo miedo de jugar la Copa América.

De acuerdo al mismo Jorge Pietrasanta, quien aseguró que Luis Malagón fingió su lesión por miedo, fuentes dentro de la Selección Mexicana le confirmaron esa versión de los hechos.

“No lo difamé, fue una situación que me dijeron de adentro, del seno de la Selección Mexicana. No es que no se haya lesionado, es que mira (hizo gesto de miedo)”, dijo Jorge Pietrasanta el lunes 17 de junio en Futbol Picante.

Álvaro Morales pide a Luis Malagón y Selección Mexicana actuar contra Pietrasanta por difamar en la Copa América

Álvaro Morales se fue con todo contra Jorge Pietrasanta por decir que Luis Malagón tuvo miedo de defender el arco de la Selección Mexicana en la Copa América.

En la emisión matutina del lunes 17 de junio de Futbol Picante, Álvaro Morales pidió a Luis Malagón, portero de la Selección Mexicana, actuar legalmente contra Jorge Pietrasanta por decir que tuvo miedo de jugar la Copa América 2024.

“Mis fuentes no mienten como las suyas, yo le pido a Malagón que actúe legalmente contra usted. Ahí lo vamos a ver a Santa Martha Acatitla” le dijo el comentarista de ESPN.