Uber anunció en México una serie de nuevas funciones dirigidas a los adultos mayores con el objetivo de facilitar su movilidad, fortalecer su autonomía y mejorar la accesibilidad dentro de la aplicación.

“Sabemos que la capacidad de decidir y desplazarse por cuenta propia es fundamental para conservar la dignidad, autoestima y salud mental” Stephanie Tackert, Directora Regional de Operaciones de Seguridad de Uber

La actualización de noviembre de 2026 incorpora herramientas diseñadas a partir de las necesidades expresadas por este sector de la población, incluyendo una experiencia de uso más sencilla y opciones de personalización para los viajes.

La iniciativa busca promover la independencia de las personas mayores, reducir barreras tecnológicas y contribuir a una mejor integración social mediante un acceso más amigable al transporte a través de plataformas digitales.

“Así, esta evolución en las cuentas de Uber para adultos mayores busca también prevenir el aislamiento social y ayudarles a mantener vivos sus vínculos afectivos y actividades para el pleno disfrute de esta etapa” Stephanie Tackert, Directora Regional de Operaciones de Seguridad de Uber

Uber busca dar más independencia a los adultos mayores

Con el objetivo de fomentar la movilidad independiente y adaptar la tecnología a las necesidades de la tercera edad, la plataforma Uber anunció en México la evolución de sus funciones enfocadas en los adultos mayores.

A través de esta actualización, disponible a nivel nacional, los usuarios pueden gestionar sus viajes de forma autónoma, administrando su cuenta sin depender de la intermediación de familiares ni requerir obligatoriamente un perfil administrado por terceros.

Las innovaciones incorporan un centro de configuración unificado y herramientas de accesibilidad desarrolladas a partir de la retroalimentación de los propios usuarios.

Entre los ajustes disponibles destaca el “Modo Simple”, que ofrece una interfaz optimizada con íconos y textos de mayor tamaño, así como menús simplificados.

También se incluyó la autoidentificación opcional para avisar al conductor que atenderá a una persona mayor que podría requerir tiempo adicional para abordar.

Asimismo, los pasajeros pueden personalizar las preferencias en el punto de encuentro, indicando si prefieren recibir una llamada telefónica, que el conductor pronuncie su nombre, encienda las luces del vehículo o toque la bocina al llegar.

Uber actualiza su app para dar más independencia a los adultos mayores (Cortesía)

Uber actualiza su app para dar más independencia a los adultos mayores (Cortesía)

Sobre el propósito de estas medidas, Stephanie Tackert, Directora Regional de Operaciones de Seguridad de Uber, destacó el impacto social y emocional del proyecto.

“Sabemos que la capacidad de decidir y desplazarse por cuenta propia es fundamental para conservar la dignidad, autoestima y salud mental. Así, esta evolución en las cuentas de Uber para adultos mayores busca también prevenir el aislamiento social y ayudarles a mantener vivos sus vínculos afectivos y actividades para el pleno disfrute de esta etapa”, subrayó.

Gloria Calzada: facilitar el traslado autónomo le da “dignidad a la vida”

La comunicadora y autora Gloria Calzada resaltó la trascendencia de mantener la conexión activa con el entorno.

“Muy poco nos hemos dedicado a celebrar las diferentes etapas de la vida... y este tipo de acciones ayudan a que se nos faciliten más estar integrados a la vida como nos interesa y como sabemos que podemos”, afirmó.

Gloria Calzada añadió que facilitar el traslado autónomo le da “dignidad a la vida” al evitar que las personas mayores se sientan como una carga para sus seres queridos.

Con cerca de 300,000 conductores activos informados sobre estas herramientas en México, la actualización de la app de Uber busca impulsar un envejecimiento digno e inclusivo.