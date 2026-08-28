Twitter Now ya está disponible. La compañía Operation Bluebird anuncia su lanzamiento oficial.

La nueva red social (twitter.now) ya permite a los usuarios que lo deseen registrar una cuenta de forma anticipada.

Operation Bluebird lanza Twitter Now pese a disputa con X

La startup estadounidense Operation Bluebird estrenó Twitter Now para revivir el legado del nombre original de la plataforma.

El anuncio de la nueva red social ocurre tras meses de disputa con X Corp. por el uso de la marca Twitter.

A finales del 2025, Operation Bluebird pidió a la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) cancelar de la propiedad de X Corp. las marcas registradas con las palabras Twitter y tweet.

X, antes Twitter (JOEL SAGET / AFP / AFP)

El argumento de la startup era que esas marcas se abandonaron tras la compra que hizo Elon Musk de la red social.

No obstante, X Corp. respondió actualizando las Condiciones de su servicio donde aseguraba que prohibía el uso de esos nombres “sin su consentimiento”.

La disputa no paró ahí, ya que X Corp. realizó una contrademanda expresando que era la empresa propietaria de las marcas.

Sin embargo, en abril 2026 se dio un fallo preliminar de un juez federal indicando que X Corp. aparentemente renunció a la propiedad intelectual de ‘Twitter’, ‘tweet’ y logotipo del pájaro.

Logo de Twitter (Internet)

Así funcional Twitter Now, red social de Operation Bluebird

Twitter Now ya permite el acceso anticipado de usuarios. El ingreso es mediante membresías de fundadores cuyo precio son de:

339.24 pesos (20 dólares)

678.48 pesos (40 dólares)

En la página de inicio de Twitter Now, se puede leer que buscan recuperar la plataforma “sobre la base de la confianza”.

Además de que indican que no se encuentran afiliados a X Corp y lanzan una burla a Elon Musk asegurando que no aceptan “trilloinarios” entre sus fundadores.

Había un lugar donde todo el mundo se reunía para conversar. El hombre más rico del mundo lo compró y lo arruinó. Somos un pequeño equipo que está recuperando Twitter, reconstruido sobre la base de la confianza. Goliat tiene dinero. Nosotros te tenemos a ti. El acceso anticipado ya está disponible. 20 dólares para unirse, más de 40 dólares para participar. No se aceptan trillonarios. Twitter Now

La red social ofrecerá una experiencia similar a la de Twitter con un panel lateral, feed y tendencias personalizadas para los usuarios.

Twitter Now también con VERA, herramienta automatizada de verificación de datos, la cual se ejecutará en cada publicación.