Bill Gates propone implementar un impuesto a la automatización para equilibrar la competencia entre el trabajo humano y el uso de inteligencia artificial o robots.

El cofundador de Microsoft argumenta que el sistema fiscal actual incentiva erróneamente el reemplazo de personal, ya que las máquinas suelen deducirse como gastos mientras que los empleados generan cargas de nómina.

Además, Gates sugiere la creación de categorías de empleo “Human Reserved”, donde ciertas actividades se mantengan exclusivamente para personas con el fin de preservar el valor del contacto humano.

Bill Gates propone establecer impuestos a la IA y robots con el fin de proteger empleos

En su ensayo “La turbulenta era de la IA ya está aquí. Las decisiones que tomemos ahora son cruciales”, Bill Gates plantea un modelo estructurado para que la que la IA pague impuestos.

Bill Gates (@thisisbillgates / Instagram )

El empresario expuso que la actual regulación fiscal incentiva de manera involuntaria que las empresas reemplacen trabajadores humanos por máquinas.

Esto luego de que cuando una compañía contrata a un empleado debe pagar impuestos sobre su nómina; sin embargo, al adquirir software o un robot físico, la transacción suele deducirse de inmediato como un gasto empresarial.

Bill Gates propone establecer gravámenes sobre los tokens de IA, las unidades computacionales básicas que los modelos de inteligencia artificial consumen para procesar información y resolver tareas.

Y los robots físicos para equiparar de forma equivalente las cargas impositivas con las de un salario humano convencional.

Este impuesto persigue un doble propósito: alterar de forma directa los incentivos económicos del empleador para desacelerar la sustitución de trabajadores, y generar ingresos para los gobiernos ante la inminente pérdida de ingresos fiscales derivados del empleo humano.

Bill Gates destaca que la recaudación fiscal de la IA no se sumaría al presupuesto general ordinario, sino que se destinaría de manera focalizada a:

La reconversión profesional: financiar la capacitación y el reentrenamiento de aquellos trabajadores desplazados por la automatización para que aprendan destrezas aplicables en áreas donde las personas sigan siendo indispensables

La red de seguridad social: fortalecer la asistencia económica y el soporte social de las comunidades que sufran con mayor severidad el impacto del desempleo tecnológico

Bill Gates propone blindar empleos para que se mantengan exclusivamente para personas

Como complemento de la reforma fiscal, propone blindar áreas profesionales bajo el concepto de “reservas naturales” de empleo, estimando que un límite máximo del 40% de los trabajos podrían ser exclusivos para humanos.

Estos se clasificarían en:

Reservas permanentes: Labores asociadas a la empatía, el desarrollo emocional y el trato humano, tales como la educación en etapas tempranas, la mentoría, el servicio de jurado y los cuidados de salud (como la atención a ancianos y personas con enfermedades graves) Reservas temporales: Medidas de protección destinadas a prolongar los puestos de profesionales mayores (como un constructor de 55 años) que están cerca de jubilarse y a quienes no es factible exigirles una transición laboral repentina

Bill Gates advierte que la mayoría de empresas de IA fracasarán (Michelle Rojas)

Dado que las dinámicas fiscales de la tecnología rebasan fronteras, Gates destaca que ningún país será capaz de resolver la transición laboral de forma individual .

Por ello, hace un llamado para que las grandes potencias -especialmente Estados Unidos y China- dejen de lado la carrera competitiva y establezcan un consenso regulatorio global similar a los tratados de aviación civil, de armas nucleares o de protección de la capa de ozono.