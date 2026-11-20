Este viernes 20 de noviembre se dio a conocer que AT&T presenta intermitencias en su servicio. Diversos usuarios señalan que hay fallas en internet, señal móvil y llamadas de voz.
De acuerdo con la plataforma Downdetector, los problemas iniciaron desde las 11:00 de la mañana, acumulando cientos de reportes.
AT&T asegura que su red “opera con normalidad” tras reportes de fallas en su servicio
Vía redes sociales, AT&T México informó que su red “opera con normalidad” y que las dificultades que tienen algunos usuarios para comunicarse con personas que usan otras compañías, correspondería a causas ajenas a ellos.
Estimado cliente te informamos que la red de AT&T opera con normalidad, las dificultades que podrían estar experimentando algunos de nuestros usuarios para comunicarse con usuarios de otras compañías, se debe a causas ajenas a nuestra red y no es necesario que lo reportes gracias.AT&T
Incluso, AT&T exhortó a sus clientes a que no realizaran ningún reporte al respecto.
El posicionamiento de AT&T ocurre luego de que también clientes de Telcel y Telmex reportaran hoy que se quedaron sin señal, teniendo dificultades para llamar o conectarse a internet.
No obstante, cientos de usuarios han informado sobre fallas en el servicio de telefonía y red de AT&T desde la mañana.
Los estados en México que acumulan más reportes en Downdetector son los siguientes:
- CDMX
- Guadalajara
- Baja California
- Yucatán
- Sonora
- Coahuila
- Chihuahua
- Sinaloa
- Chiapas
El mensaje de AT&T México a los usuarios ha generado cierta molestia en un sector, ya que muchos indicaron que no pueden usar el internet, ni cuentan con señal móvil para realizar llamadas habituales.