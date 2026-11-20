Este viernes 20 de noviembre se dio a conocer que AT&T presenta intermitencias en su servicio. Diversos usuarios señalan que hay fallas en internet, señal móvil y llamadas de voz.

De acuerdo con la plataforma Downdetector, los problemas iniciaron desde las 11:00 de la mañana, acumulando cientos de reportes.

¿Se cayó AT&T? Usuarios reportan fallas en internet y señal móvil (Especial)

AT&T asegura que su red “opera con normalidad” tras reportes de fallas en su servicio

Vía redes sociales, AT&T México informó que su red “opera con normalidad” y que las dificultades que tienen algunos usuarios para comunicarse con personas que usan otras compañías, correspondería a causas ajenas a ellos.

Estimado cliente te informamos que la red de AT&T opera con normalidad, las dificultades que podrían estar experimentando algunos de nuestros usuarios para comunicarse con usuarios de otras compañías, se debe a causas ajenas a nuestra red y no es necesario que lo reportes gracias. AT&T

Incluso, AT&T exhortó a sus clientes a que no realizaran ningún reporte al respecto.

¿Se cayó AT&T? Usuarios reportan fallas en internet y señal móvil (@ATTMx)

El posicionamiento de AT&T ocurre luego de que también clientes de Telcel y Telmex reportaran hoy que se quedaron sin señal, teniendo dificultades para llamar o conectarse a internet.

No obstante, cientos de usuarios han informado sobre fallas en el servicio de telefonía y red de AT&T desde la mañana.

Los estados en México que acumulan más reportes en Downdetector son los siguientes:

CDMX

Guadalajara

Baja California

Yucatán

Sonora

Coahuila

Chihuahua

Sinaloa

Chiapas

AT&T (Cuartoscuro / Moisés Pablo Nava)