Microsoft 365 continúa trabajando para restablecer sus servicios después de una caída global que comenzó el jueves 12 de noviembre y que se prolongó hasta este viernes 13 de noviembre superando ya las 12 horas de fallas.

La interrupción tecnológica de Microsoft 365 ha afectado a miles de usuarios y empresas que dependen de sus plataformas para trabajar y comunicarse.

Microsoft 365 cumple 12 horas de su caída mundial y las fallas en sus servicios y aplicaciones continúan (Downdetector)

Entre las aplicaciones con problemas de Microsoft 365 tras su caída se encuentran:

Outlook, el servicio de correo electrónico

Microsoft Teams, la herramienta de comunicación empresarial

También se reportaron interrupciones en Copilot y otros servicios de Microsoft 365, lo que provocó dificultades para enviar y recibir correos electrónicos, así como para acceder a las cuentas.

¿Qué pasó con Microsoft 365 y por qué lleva más de 12 horas con fallas?

De acuerdo con los reportes ante la caída de Microsoft 365, la compañía identificó problemas en su infraestructura y servidores que dejaron de responder durante las verificaciones automáticas de funcionamiento, además ña sobrecarga de los sistemas afectados habría contribuido a los errores de conectividad.

Microsoft 365 señaló que no tiene indicios de que la interrupción haya sido provocada por un ciberataque, además, informó que algunas de las medidas implementadas para recuperar los servidores no funcionaron como esperaba.

Microsoft 365 cumple 12 horas de su caída mundial y las fallas en sus servicios y aplicaciones continúan (Downdetector)

La falla de Microsoft 365, que hasta el momento ya supera las 12 horas, tuvo repercusiones en al menos 74 países y territorios, según los reportes recopilados por Downdetector; en Estados Unidos, los reportes de problemas con Outlook llegaron a rozar los 130 mil.

Aunque Microsoft 365 informó sobre avances en la estabilización de sus servidores y una recuperación gradual en algunas regiones, los problemas no habían desaparecido por completo, superando así las 12 horas de fallas en sus servicios tras la caída registrada el pasado 12 de noviembre.

La interrupción de Microsoft 365 también alcanzó a empresas y dependencias gubernamentales, por lo que la recuperación del sistema continúa siendo relevante para millones de usuarios en todo el mundo.