La empresa de tecnología Microsoft 365 ha anunciado este sábado 14 de noviembre la restauración completa de todos sus servicios tras la caída global del 12 de noviembre.

“Hemos completado nuestras actuaciones para resolver la causa del incidente y hemos restablecido el servicio al resto de los clientes y regiones afectados” Microsoft 365

Además del restablecimiento de los servicios populares como el correo electrónico Outlook, también se anunció una nueva actualización en MO1550821 en el centro de administración de Microsoft 365.

Microsoft confirma fallo por ampliación tras caída global de servicios; descarta ciberataque

Ante los dichos de que la caída global de Microsoft 365 el pasado 12 de noviembre habría sido un ciberataque o un virus malicioso, la empresa de tecnología descartó por completo los rumores, asegurando que fue un fallo por su ampliación de red.

Confirmando que su fallo ocurrió tras un problema técnico que provocó una caída global de las comunicaciones que Microsoft ofrece en sus servicios a empresas y gobiernos en el mundo.

Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de Copilot, Agentes y Plataformas de Microsoft, Charles Lamanna confirmó que “no había indicios” de que fuese el resultado de una actividad “maliciosa”.

Con ello, Microsoft 365 pidió nuevamente disculpas por las interrupciones tras la caída global del 12 de noviembre, así como dijo que se proporcionará un informe completo posterior del incidente para concluir la revisión y actualización al ajuste de sus sistemas.