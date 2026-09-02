Usuarios de Izzi reportan fallas en el servicio de WiFi este martes 1 de septiembre; también reportan intermitencias en el servicio de televisión por cable y línea telefónica.

Según datos de Downdetector, Izzi ha mostrado problemas en sus servicios en:

CDMX

Guadalajara

Monterrey

Chihuahua

Mexicali

Mérida

Cancún

Clientes de Izzi han manifestado en redes sociales que se han presentado fallas en el servicio durante todo el día; otras quejas señalan que el problema prebalece desde hace 5 días, principalmente durante la lluvia.

Aumentan reportes de fallas en servicios de Izzi

La mayoría de las quejas de usuarios Izzi manifiestan fallas en su servicio de WiFi, por lo que varios clientes han experiemtando intermitencias o se encuentran sin internet.

Otra de las quejas es sobre la televisión por cable, pues manifiestan que llevan varias horas sin señal.

Izzi (Michelle Rojas)

El 10% de los usuarios de Izzi se quejan de que no tienen línea telefónica; hasta el momento, Izzi no ha referido que tenga problemas con su servicio.

La mayoría de las quejas sobre el sevricio de Izzi han sido de usuarios de Mérida, Yucatán, quienes han manifetsdao en redes sociales problemas con el servicio.

Izzi tendría problemas de señal relacionados con la lluvia desde hace 5 días

Usuarios de Izzi han denunciado en redes sociales que han tenido problemas con el WiFi, señal de televisión y línea telefónica desde finales de agosto.

Aparentemente, el clima estaría relacionado con los problemas de servicio de Izzi, pero la empresa no ha emitido información al respecto.

Por otro lado, existen quejas de que la aplicación de Disney+ no funciona para clientes de Izzi que pagan dicha suscripción.