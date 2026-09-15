Este 15 de septiembre, usuarios reportan fallas en la plataforma ChatGPT. De acuerdo con la página Downdetector, los servicios de OpenAI presentan una interrupción.

Los informes indican que miles de usuarios experimentaron errores de inicio de sesión, bloqueos en el procesamiento de respuestas y fallas generales tanto en la versión web como en la aplicación móvil.

Ante estas fallas, se recomienda a las personas utilizar alternativas de inteligencia artificial como Google Gemini, Claude o Microsoft Copilot mientras se restablece el sistema.

Fallas en la plataforma ChatGPT y los servicios de OpenAI

Este martes 15 de septiembre de 2026 se registraron reportes de fallas en ChatGPT y los servicios de OpenAI.

¿Se cayó ChatGPT? Usuarios reportan fallas en los servicios de OpenAI (Captura de pantalla)

Alrededor del 87% de los reportes dirigidos a OpenAI correspondían específicamente a problemas en ChatGPT, 5% con Codex y 5% con la App.

De acuerdo con el seguimiento de Downdetector:

11:56 horas: Se notificó el primer pico de problemas con 155

12:26 horas: La cantidad de reportes disminuyó a 2 reportes

14:11 horas: Los reportes volvieron aumentar a 140

De acuerdo con Downdetector los mayores problemas se registraron en la Ciudad de Méxco, Guadalajara, Monterrey, Querétaro, Ensenada y Mérida.

¿Se cayó ChatGPT? Usuarios reportan fallas en los servicios de OpenAI (Captura de pantalla )

¿Cuáles son los problemas que se reportaron con ChatGPT y OpenAI?

Los usuarios reportaron los siguientes problemas y errores específicos durante las fallas de ChatGPT y OpenAI:

Problemas de respuesta y procesamiento: El programa se quedaba cargando indefinidamente o pensando sin responder, o mostraba una completa imposibilidad para generar respuestas y procesar indicaciones (prompts) Fallos de acceso e inicio de sesión: Dificultad o imposibilidad para ingresar a la plataforma e iniciar sesión en cuentas existentes, así como fallas al intentar registrar usuarios nuevos Mensajes de error explícitos: Aparición del mensaje de error del servidor “error 502 Bad Gateway”, así como pantallas de error indicando problemas de conexión o falta de señal Interrupciones en funciones de la interfaz: Imposibilidad para cargar los historiales de chat, fallas al intentar cambiar o seleccionar modelos de IA, respuestas del sistema sumamente lentas y pantallas congeladas, tanto en la versión web como en la aplicación móvil