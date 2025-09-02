El POCO F7 Pro representa una evolución dentro del catálogo de smartphones de la marca, en su búsqueda por ser uno de los más completos.

Con un enfoque claro en rendimiento, autonomía y experiencia visual, el POCO F7 Pro busca ser ese smartphone que combine lo mejor de las gamas media y alta.

5 puntos de por qué el POCO F7 Pro es un buen smartphone de gama media

Aquí te dejamos nuestros 5 puntos de por qué el POCO F7 Pro es un buen smartphone de gama media.

Que es perfecto para quienes busquen funcionalidad más que potencia:

El POCO F7 Pro es una buena combinación de software y hardware El diseño del POCO F7 Pro es bastante conservador La pantalla del POCO F7 Pro cumple a la perfección El POCO F7 Pro tiene las mejores cámaras de la marca La batería es el fuerte del POCO F7 Pro

POCO F7 Pro (Pablo López/SDPnoticias)

El POCO F7 Pro es una buena combinación de software y hardware

El POCO F7 Pro es una buena combinación de software y hardware, donde ambos están en equilibrio perfecto.

El procesador del smartphone es el Snapdragon 8 Gen 3, potenciado 12 GB de RAM y almacenamiento de 512 GB.

Esto garantiza una experiencia fluida en general, ejecutando juegos de manera optimizada, además de ser capaz de editar de video en 4K y tareas de uso intensivo.

Obviamente, si tu eres una persona moderada con sus gadgets, la potencia de este equipo es perfecta para tus necesidades en general.

Además, cuenta con HyperOS 2.0 basado en Android 15, el cual hace que todo fluya de manera constante, en una interfaz agradable para el usuario.

POCO F7 Pro (Xiaomi)

El diseño del POCO F7 Pro es bastante conservador

Para quienes gustan de los smartphones con una estética original y creativa, lamentamos decir que el diseño del POCO F7 Pro es bastante conservador.

Aunque mantiene esa línea elegante y funcional de un celular moderno, es mucho más sobrio que otros de la misma línea, que se destacan con una apariencia única.

Esto también se traduce en sus colores, los cuales son bastante serios; nosotros contamos con uno en tono plateado.

Eso sí, el acabado reduce la marca de las huellas dactilares, que son bastante molestas, además de que mejora el agarre.

POCO F7 Pro (Pablo López/SDPnoticias)

La pantalla del POCO F7 Pro cumple a la perfección

La pantalla del POCO F7 Pro cumple a la perfección, siendo una de las mejores de la gama media.

Se trata de un panel AMOLED Flow DotDisplay de 6.67 pulgadas WQHD+ (3200 x 1440), refresco de 120 Hz, y brillo máximo de 3200 nits.

Esto significa que cuenta con un brillo ideal en todos los apartados, principalmente a la hora de ver videos, jugar o estar al aire libre en los rayos del Sol.

En escenarios con iluminación fuerte, el brillo se ajusta para evitar reflejos o “oscurecimientos”; en lugares sin luz, la pantalla no molesta tus ojos.

Sin olvidar que tiene una gran calidad en la resolución; a pesar de lo pequeño de la pantalla, no perderás el más mínimo detalle.

POCO F7 Pro (Pablo López/SDPnoticias)

El POCO F7 Pro tiene las mejores cámaras de la marca

Aunque esta línea no suele destacar por sus cámaras, el POCO F7 Pro tiene las mejores cámaras de la marca.

El sensor principal es de 50 MP con apertura f/1.6 y estabilización óptica (OIS), lo que permite capturas nítidas incluso en condiciones de poca luz.

Le acompaña un ultra gran angular de 8 MP, útil para paisajes o fotos grupales, y una cámara frontal de 20 MP ideal para selfies y videollamadas.

Puede grabar en resoluciones altas y cuadros por segundo estables; además, cuenta con modos avanzados como:

Cámara lenta

Modo director

Retrato cinematográfico

Grabación dual

Aunque no incluye teleobjetivo, el zoom digital es bastante competente gracias al procesamiento de imagen.

Foto tomada con el POCO F7 Pro (Pablo López/SDPnoticias)

La batería es el fuerte del POCO F7 Pro

Sin lugar a duda, la batería es el fuerte del POCO F7 Pro, lo cual asegura una autonomía casi perfecta.

Su batería es de 6000 mAh, supera con creces a la mayoría de sus competidores. En uso real, puede durar alrededor de un día y medio con uso moderado.

Si juegas mucho o ves series de forma continua, tendrás alrededor de 10 horas de pantalla activa.

Aunque lo último no es muy atractivo, la carga rápida de 90W HyperCharge permite recuperar el 100% de la batería en aproximadamente 30 minutos.

Por lo que los inconvenientes se reducen dramáticamente, básicamente tienes un teléfono que se mantendrá activo casi sin interrupciones.

POCO F7 Pro (Xiaomi)

¿Vale la pena el POCO F7 Pro?

El POCO F7 Pro es una opción excelente para quienes buscan potencia, autonomía y una pantalla de primer nivel sin pagar el precio de un gama alta.

Si bien el POCO F7 Pro no es el más innovador en diseño ni el más versátil en fotografía, su equilibrio general lo convierte en uno de los mejores smartphones en su rango de precio.

Obviamente, si estás buscando algo más completo, es posible que este equipo te decepcione en alguno de sus aspectos.

Pero si solo quieres algo simple, para un uso puramente personal, es decir, no será una herramienta de trabajo; cumplirá con creces su cometido.