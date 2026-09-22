El Huawei Watch GT 7 Pro llega al mercado de los smartwatch como una de las propuestas más interesantes y completas, gracias a su precisión y autonomía que superan a casi todos en su ramo.

Nosotros ya pudimos probar el Huawei Watch GT 7 Pro en ambientes urbanos y zonas al aire libre, por lo que aquí te diremos cómo funciona este nuevo dispositivo.

Aquí tienes nuestra reseña de 5 puntos:

El Huawei Watch GT 7 Pro tiene un gran diseño La autonomía del Huawei Watch GT 7 Pro es excelente El Huawei Watch GT 7 Pro logra uno de los mejores monitoreos del mercado El ecosistema del Huawei Watch GT 7 Pro es muy bueno para la salud integral El software es el punto débil del Huawei Watch GT 7 Pro

El Huawei Watch GT 7 Pro tiene un gran diseño

El Huawei Watch GT 7 Pro tiene un gran diseño. Aunque parece muy grande al principio, en realidad se amolda perfectamente a cualquier tipo de brazo sin ningún problema.

Cuenta con un chasis de aleación de titanio, un bisel de cerámica y un cristal de zafiro que protege la pantalla frente a arañazos e impactos cotidianos.

Huawei Watch GT 7 Pro (Huawei)

Su panel AMOLED circular de 1.47 pulgadas ofrece una gran nitidez, combinado con su brillo de hasta 3000 nits, garantizando una lectura perfecta bajo la luz directa del sol.

El conjunto se completa con una correa de fluoroelastómero EasyCross de gran adaptabilidad y una corona giratoria que funciona bastante bien en cualquier ambiente.

Tal vez el único problema en este apartado es que solo viene en color amarillo y verde, por lo que si querías algo más serio o brillante, no lo encontrarás.

La autonomía del Huawei Watch GT 7 Pro es excelente

La autonomía del Huawei Watch GT 7 Pro es excelente, con una batería que dura varios días, incluso si le das un uso rudo al dispositivo.

En el papel, la batería de 867 mAh permite alcanzar 12 días de autonomía con la monitorización de salud continua y la pantalla siempre encendida activadas.

En la práctica pudimos notar que, si bien depende del uso, por lo menos aguantará una semana completa sin ningún problema monitoreando todas tus estadísticas, con el GPS activo e incluso mandando notificaciones de tus redes sociales y correo.

Por su parte, la base magnética de carga inalámbrica restablece la totalidad de la batería en poco más de una hora, lo que hace que prácticamente nunca tengas que preocuparte por este apartado.

Huawei Watch GT 7 Pro (Pablo Isaac López/SDPnoticias)

El Huawei Watch GT 7 Pro logra uno de los mejores monitoreos del mercado

Aunque solo lo probamos con actividades tradicionales como carrera, senderismo, caminata y un poco de golf, el Huawei Watch GT 7 Pro logra uno de los mejores monitoreos del mercado.

Pues el reloj introduce métricas especializadas para actividades al aire libre y deportes de nicho; en total, tiene hasta 100 disciplinas diferentes, adecuándose perfectamente a cada una de ellas.

Midiendo desde cosas básicas como los pasos que das en el día, hasta la altitud, la distancia, la oxigenación, nivel de estrés, entre muchas otras cosas que te ayudarán a tener un monitoreo de tus avances si prácticas deporte o salud en general.

Además, su sistema de posicionamiento satelital de doble banda se combina con la navegación inercial XDR impulsada por IA, manteniendo un trazado preciso incluso al atravesar zonas donde la señal es débil.

Sin olvidar que si no encuentra el lugar desde donde te localizas, puede descargar mapas, lo que hace que casi siempre estés en control del lugar donde te encuentras.

Huawei Watch GT 7 Pro (Pablo Isaac López/SDPnoticias)

El ecosistema del Huawei Watch GT 7 Pro es muy bueno para la salud integral

Hablando del monitoreo, el ecosistema del Huawei Watch GT 7 Pro es muy bueno para la salud integral, y no solo hablamos de las métricas al hacer actividad física.

El equipo está dando lecturas continuas en el ámbito biométrico, incluso si eres una persona que solo hace lo mínimo de actividad física.

Ofrece cosas como la frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno en sangre (SpO2) y análisis detallado del descanso nocturno.

Sin olvidar el electrocardiograma (ECG), monitorización del estrés, medición de rigidez arterial y estimaciones orientativas de riesgo cardiovascular o diabetes.

Lo que lo pone como una herramienta útil para todo tipo de persona no solo para deportistas de diferentes ramas.

Si bien no sustituye al control médico especializado, sí es un apoyo extra para los chequeos rutinarios que es recomendable que se hagan las personas de todas las edades.

Huawei Watch GT 7 Pro (Pablo Isaac López/SDPnoticias)

El software es el punto débil del Huawei Watch GT 7 Pro

Algo que ya es recurrente en los equipos de la marca, es que el software es el punto débil del Huawei Watch GT 7 Pro, a pesar de lo bueno que es el HarmonyOS 6.1.0 en teoría.

Esto debido a elementos externos a la misma marca (dígase los bloqueos regionales), pues dependes de la AppGallery para integrar aplicaciones de terceros al ecosistema del dispositivo.

Lo cual provoca que no puedas escribir mensajes libremente en todas las plataformas, restringiendo las interacciones a respuestas rápidas en Android.

Además de que si no tienes un smartphone de la marca, deberás de hacer un largo proceso para vincular el reloj, pues tendrás que descargar la mencionada AppGallery, para obtener Huawei Health y solo así iniciar la conexión entre celular y reloj.

Huawei Watch GT 7 Pro (Pablo Isaac López/SDP)

¿Vale la pena el Huawei Watch GT 7 Pro?

Fuera del problema regional que tiene la marca debido a cuestiones ajenas a la misma, el Huawei Watch GT 7 es un producto excelente para quienes buscan un reloj completo en más de un sentido.

Pues nos da materiales de alta gama, una autonomía que hace olvidar el cargador y métricas deportivas de nivel profesional.

Sin olvidar que su solidez física y su fiabilidad biométrica lo convierten en una de las opciones más recomendables del mercado.

No solo para atletas o fans del deporte, también para toda aquella persona que desee tener un mejor control de su salud física, siendo un apoyo para el control médico especializado.