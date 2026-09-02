Lo que comenzó como una herramienta para contar pasos y monitorear el pulso está por convertirse en una nueva etapa para los wearables de salud. Tras una década de investigación, Huawei prepara una nueva generación de dispositivos enfocada en detectar cambios en el cuerpo antes de que aparezcan los primeros síntomas.

Actualmente, los smartwatches de Huawei pueden monitorear más de 60 indicadores de salud y deporte, gracias a la evolución de sus tecnologías de seguimiento fisiológico.

La compañía inició esta apuesta en 2016 y, desde entonces, ha desarrollado distintas herramientas para convertir el reloj inteligente en un asistente para el monitoreo cotidiano de la salud.

De TruSeen a TruSense System: diez años de investigación

El desarrollo comenzó con HUAWEI TruSeen 1.0, la tecnología propia de Huawei para monitorear constantes vitales. En 2018 llegó TruSeen 3.0, que incorporó el monitoreo continuo de la frecuencia cardiaca durante 24 horas.

Para 2020, TruSeen 4.0 llevó el ECG a la muñeca y se integró con tecnologías como TruSleep, TruRelax y TruSport, ampliando las capacidades del reloj como herramienta de seguimiento de salud.

En 2022, el HUAWEI WATCH D incorporó medición de presión arterial mediante una bolsa de aire. Un año después, el HUAWEI WATCH 4 Pro presentó Panorama de mi salud, una función capaz de analizar diversos indicadores fisiológicos en cuestión de segundos.

El siguiente cambio ocurrió en 2024, cuando TruSeen evolucionó al HUAWEI TruSense System, un ecosistema capaz de monitorear más de 60 indicadores de salud y fitness en seis sistemas del cuerpo. Entre sus funciones se encuentra la detección de apnea obstructiva del sueño.

Ese mismo año, el HUAWEI WATCH D2 incorporó el Monitoreo Ambulatorio de la Presión Arterial (MAPA), con mediciones automáticas durante 24 horas.

En 2025, el HUAWEI WATCH 5 y su tecnología X-TAP sumaron la yema del dedo como punto de medición, mientras que el HUAWEI WATCH FIT 5 Pro incorporó herramientas orientadas a la prevención, como la detección de rigidez arterial y un Estudio de Riesgo de Diabetes desarrollado junto a instituciones de salud.

Huawei busca pasar del monitoreo a la prevención

De acuerdo con la información proporcionada por la compañía, esta evolución es resultado de una década de investigación, más de 110 mil personas dedicadas a I+D y una inversión que en 2025 superó el 20 por ciento de los ingresos anuales de Huawei.

La apuesta consiste en utilizar la tecnología para ayudar a las personas a comprender mejor su cuerpo y detectar posibles cambios, sin plantear a los dispositivos como sustitutos de la atención médica.

En cuestión de días, Huawei presentará en Múnich, Alemania, nuevos productos enfocados en salud y fitness. Se trata de dos nuevos relojes cuyas tecnologías estarán orientadas a detectar cambios en el organismo antes de que sean perceptibles los primeros síntomas.

Los nuevos wearables se enfocarán en enfermedades cardiacas e hipertensión, mientras que también incorporarán funciones relacionadas con la predisposición a la diabetes.

De esta manera, Huawei busca llevar el seguimiento de la salud desde la muñeca hacia un modelo más preventivo, en el que los smartwatches no solo registren actividad física y signos vitales, sino que también ayuden a identificar posibles señales de alerta.