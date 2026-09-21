El Nokia 1100 continúa como el celular más vendido de la historia desde 2003.

Pese al avance y desarrollo de nuevos dispositivos en 23 años, el teléfono de Nokia lidera el Récord Guinness de tecnología, ya que logró comercializar 250 millones de unidades.

¿Por qué el Nokia 1100 se mantiene como el celular más vendido de la historia?

Lanzado en el año 2003, el Nokia 1100 logró su gran éxito masivo debido a diversos factores.

El primero de ellos fue su precio que rondaba los 1,700 pesos. Eso permitió que millones de personas en todo el mundo pudieran acceder al dispositivo.

Nokia 1100 (Nokia)

Además, el celular destacó por su diseño, resistencia y durabilidad en la batería extraíble BL-5C, de 850 mAh, que con una sola carga se mantenía encendido por varios días.

Todo ello combinado con funciones básicas como el clásico juego Snake, alarma, linterna, calculadora, llamadas y mensajes de texto (SMS).

Actualmente, el Nokia 1100 se puede conseguir en plataformas de venta online como Mercado Libre.

En 2026, el Nokia 1100 se ha hecho tendencia nuevamente tras el reciente lanzamiento que hizo HMD Global del celular básico Nokia 300 Charge, que cuenta con varias funciones similares las que tenían los dispositivos a inicios del siglo XXI.

La generación Z ha encontrado en celulares como el Nokia 1100 o el Nokia 300 Charge una opción a los “dumb phones”, dispositivos básicos para disminuir el tiempo que pasan frente a las pantallas de los smartphones.