El Google Pixel 11 llega como la versión más refinada del smartphone de la marca; no por sus especificaciones irreales, si no por una mejora meticulosa en todo lo que le faltaba y fallaba la generación anterior.

Aunque el Google Pixel 11 parezca más discreto que la competencia, apuesta fuerte por sus herramientas, así como por la inteligencia artificial de Gemini como la gran protagonista de la experiencia.

Aquí te dejamos nuestra reseña de 5 puntos:

El Google Pixel 11 tiene un diseño de calidad El Google Pixel 11 tiene un muy buen rendimiento Magic Capture es una increíble adición al Google Pixel 11 Gemini es el centro del Google Pixel 11 Google Pixel 11 tiene buena autonomía

El Google Pixel 11 tiene un diseño de calidad

El Google Pixel 11 tiene un diseño de calidad. Aunque parezca continuista, hace sutiles cambios que lo vuelven un equipo que se siente y se controla mejor.

Se siente más ligero y menos estorboso, gracias a que el grosor de la barra de cámara fue reducido, por lo menos en la versión estándar, lo cual también ayuda a tener una mejor estabilidad general.

Además, su cuerpo aluminio hace que la sensación al tacto sea agradable y las manchas de huellas se reduzcan, aunque eso también depende un poco del color; en algunos casos, sí se notan más la suciedad dactilar.

Google Pixel 11 (Pablo Isaac López/SDPnoticias)

A mencionar también que la pantalla Actua OLED de 6.3 pulgadas, tiene un muy buen brillo tanto en interiores como en exteriores, además de contar con una retroalimentación casi inmediata de hasta 120 Hz.

El Google Pixel 11 tiene un muy buen rendimiento

Yéndonos dentro del dispositivo, el Google Pixel 11 tiene un muy buen rendimiento, algo necesario, pues todas las integraciones de IA requieren mucha estabilidad.

Así tenemos un chip Tensor G6 que funciona de manera puntual para todo lo que es Gemini, además de darle potencia al resto del equipo; dejando de lado el procesamiento bruto para aumentar estadísticas solamente.

Los 12 GB de RAM se suman al procesador para dar un dispositivo que se siente más rápido en general, con una fluidez que debería de ser el estándar para la gama premium en general.

Eso sí, se debe de tomar en cuenta también que gran parte de sus virtudes actuales se debe a que es un equipo nuevo, que no ha sufrido los embates de las actualizaciones constantes de sistema operativo y aplicaciones.

Además, sufre un poco en programas de alta demanda gráfica, por lo que no es recomendable si tu intención es hacer ediciones pesadas de contenido, o jugar durante varias horas seguidas.

Google Pixel 11 (Pablo Isaac López/SDPnoticias)

Magic Capture es una increíble adición al Google Pixel 11

Pasando a la cámara y las primeras integraciones de IA, el Magic Capture es una increíble adición al Google Pixel 11, siendo una herramienta que va de lo curioso a lo bastante útil.

Pues esto te permite hacer dos cosas de entrada; por un lado, graba video y extrae de forma simultánea tomas fijas en alta resolución de los mejores momentos, para que no tengas que dejar de filmar para hacer fotos.

Asimismo, te permite extraer información contextual de todo lo que le tomes foto, dándote información directamente del buscador —ya sea exacta del objeto, o relacionada— sin olvidar que te puede hacer sugerencias de compra.

Por si esto no fuera suficiente, tienes el Camera Looks para ajustar la tonalidad antes del disparo, para tener las imágenes en la mejor calidad posible.

Si nada de esto te convence, la cámara principal de 48 MP, así como la ultra gran angular de 13 MP, y el telefoto de 10.8 MP dan excelentes resultados, sobre todo este con su zoom óptico 5x; que puede ir hasta el 30x, sin la necesidad de mejorar la imagen.

Google Pixel 11 (Especial)

Gemini es el centro del Google Pixel 11

Ya que hablamos de la IA, Gemini es el centro del Google Pixel 11; para bien o para mal, dependiendo de qué tan cómodo te sientas con esta clase de software.

Aquí solo te mencionaremos las funciones que creemos que son más relevantes, empezando por ProactiveAssistance, que es un asistente que puede desde organizar tu día y resumir correos, hasta hacer sugerencias en tiempo real de distintos temas.

Rambler convierte la voz a texto; no lo hace de manera literal, sino agregado una edición inmediata para que la conversión se lea más fluida, permitiendo eliminar errores de sintaxis y permitiendo extraer citas de mejor manera.

Finalmente, se mejoró Circle to Search, pues ya no es necesario tomar fotos para hacer la búsqueda de objetos, ahora se puede usar directamente sobre el visor de la cámara activa, lo cual añade un buen complemento al Magic Capture.

Google Pixel 11 (Pablo Isaac López/SDPnoticias)

Google Pixel 11 tiene buena autonomía

Por último, diremos que el Google Pixel 11 tiene buena autonomía, lo cual es un alivio viendo todo lo que trae el equipo en cuestión de software.

La batería de 4985 mAh si bien no es tan “grande”, logra dar muchas horas de uso al equipo gracias a la eficiencia energética del procesador Tensor G6.

En el papel, Google dice que puede dar hasta las 30 horas de uso; en la práctica, como siempre ha sido en esta clase de equipo, depende de cómo manejes el smartphone.

Si le das un uso moderado, te puede durar más de dos días sin tener la necesidad de recargarlo nuevamente ; pero, si pasa por sesiones largas de actividad, en poco más de medio día necesitarías reponer la energía del dispositivo.

Afortunadamente, su carga de 25W hace que la batería se recupere por completo en más o menos una hora, haciendo que no te separes mucho tiempo de tu equipo.

Google Pixel 11 (Pablo Isaac López/SDPnoticias)

¿Vale la pena comprar el Google Pixel 11?

El Google Pixel 11 es un smartphone redondo que prioriza la utilidad del software, el procesamiento fotográfico de alta calidad y la IA sobre los números de rendimiento bruto.

Eso sí, si esperas una revolución con respecto al modelo anterior, el Google Pixel 11 te puede quedar a deber en varios aspectos, pues las mejoras físicas son mínimas y el cambio real solo se ve si tienes como prioridad los puntos mencionados.

Aún así, constituye una opción atractiva para aquellos que nunca hayan tenido uno de los equipos de la marca en sus manos.

Siendo además la experiencia más pura que existe de Android en el mercado, con una interfaz limpia y sin aplicaciones molestas de fábrica que ofrecen poco o nada al usuario promedio.