Uno de los grandes proyectos de China es lograr que el ser humano pueda alargar su tiempo de vida; por ello, han desarrollado un fármaco que podría hacer que una persona viva hasta los 150 años.

De hecho, muchos ya consideran este fármaco como el “Santo Grial” en cuestión de biotecnología, al grado de que los responsables consideran que solo hay que esperar poco para que el humano pueda alcanzar los 150 años de vida.

China (AP)

¿Cómo es el fármaco chino que alargará la vida a los 150 años?

De acuerdo con The New York Times, este fármaco chino, el cual aún no tiene un nombre oficial, está siendo desarrollado desde 2022 por los laboratorios Lonvi Biosciences, a partir del extracto de las semillas de uva.

Científicos de Shangai descubrieron en esa época que la procianidina C1 o PCC1, presente en las semillas de uva, aumentaba la esperanza de vida en roedores eliminando las células viejas y protegiendo las nuevas.

De acuerdo con sus resultados, este fármaco chino consiguió que los roedores aumentaran su expectativa de vida entre un 9% al 64%, dependiendo del inicio del tratamiento y su edad.

Según Lonvi Biosciences, lo que hicieron fue aislar moléculas que eliminan “células zombi”, las cuales se pueden replicar y producir en cápsulas con altas concentraciones.

Por lo que ahora su objetivo es adaptar esta fórmula para el ser humano, con lo cual se podrían alcanzar los 150 años de vida fácilmente, según Lyu Quinghua, director de tecnología de Lonvi Biosciences.

Prueba en laboratorio (AFP)

Se necesita más que el fármaco chino para aumentar el tiempo de vida

Aunque parece algo sacado de una obra de ciencia ficción, en Lonvi Biosciences señalan que este fármaco no sería suficiente para alargar la vida a 150 años.

Además de tomar el fármaco chino, la persona debería de tener un estilo de vida saludable y una buena atención médica ; de lo contrario, los efectos serán mínimos.

En otras palabras, este fármaco chino solo es una especie de “potenciador” de las capacidades naturales del cuerpo; si una persona degrada esas mismas capacidades con excesos, las cápsulas no surtirán efecto.

Dando el mensaje de que en realidad el truco para alargar la vida es un cuidado debido de la salud en todos sus sentidos, más allá de los tratamientos con fármacos.