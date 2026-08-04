Apple retiró de forma temporal Telegram de la App Store luego de que una revisión detectara contenido que violaba sus políticas contra el material de abuso sexual infantil.

La medida provocó que la aplicación de Pavel Durov dejara de estar disponible para nuevas descargas durante un breve periodo en algunos mercados; sin embargo, Apple restauró Telegram poco después de que la plataforma actuó para eliminar el contenido señalado y suspendiera permanentemente la cuenta responsable.

¿Por qué Apple retiró Telegram de la App Store?

De acuerdo con la Apple, la decisión respondió al hallazgo de contenido que incumplía las estrictas normas de la App Store sobre material de abuso sexual infantil, por lo que la compañía explicó que la aplicación fue restablecida una vez que Telegram eliminó el contenido infractor y bloqueó al usuario que lo publicó.

Revean porqué Telegram dejó de estar disponible en la App Store de Apple (@markgurman / X )

Telegram, que supera los mil millones de usuarios activos mensuales, aseguró que mantiene una política de “tolerancia cero” frente a este tipo de material y afirmó que durante 2026 ha bloqueado cerca de 338 mil grupos y canales relacionados con abuso sexual infantil. Aun así, la empresa cuestionó que toda la aplicación fuera retirada por la conducta de un solo usuario.

El incidente con la aplicación de mensajería revive un episodio similar ocurrido en 2018, cuando Apple también eliminó temporalmente Telegram de la App Store por problemas relacionados con contenido ilegal.

Desde entonces, la plataforma ha reforzado sus herramientas de moderación, aunque continúa bajo el escrutinio de reguladores en distintos países por sus políticas de seguridad y control de contenidos.