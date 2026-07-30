Luego de darse a conocer que el Servicio Federal de Seguridad (FSB) ruso emitió una orden de búsqueda internacional contra el fundador de la aplicación de mensajería Telegram, Pavel Durov, a quien acusa de “complicidad en terrorismo”, éste se pronuncia.

Mediante su cuenta en X, Pavel Durov -de 41 años- asegura que las autoridades lo designaron “terrorista” por “rechazar sus demandas de vigilancia masiva y censura en Telegram”.

El empresario argumenta que, de acuerdo con la ley rusa, tiene prohibido publicar información en Internet; aunque no específica el tipo.

“Los funcionarios rusos claramente están confundidos sobre quién puede prohibir a quién en Internet”, se queja.

Pavel Durov reacciona a acusación de terrorista (@durov / X)

Sus palabras llegan luego de que respondiera la acusación con una fotografía de sí mismo en la que hacía un seña obscena con el dedo medio.

Pavel Durov reacciona a su búsqueda por terrorismo, según acusaciones de Rusia. (@telegram )

¿De qué se le acusa a Pavel Durov?

A principios de año autoridades rusas iniciaron una investigación penal contra Pavel Durov, quien en su momento los acusó de fabricar pretextos para restringir el acceso a Telegram.

De acuerdo con el empresario, era un claro intento de “suprimir el derecho a la privacidad y la libertad de expresión”.

Esta semana se dio a conocer que en Rusia, Pavel Durov está acusado de “complicidad en terrorismo” bajo “una investigación penal” por permitir el uso de cuentas en Telegram para actividades delictivas vinculadas con Ucrania, como asesinatos, sabotaje y ciberfraude.

El uso de Telegram en zonas de combate en Ucrania habría puesto en peligro la vida de militares rusos ya que los servicios secretos ucranianos pudieron haber obtenido información de la plataforma de mensajería y utilizarla con fines militares.

De acuerdo con indagatorias, el empresario tecnológico ruso, no eliminó un popular bot de citas que la inteligencia ucraniana utilizaba para involucrar a hombres rusos “en actividades terroristas y de sabotaje”.