Positivo Tecnología presentó oficialmente su línea de laptops Positivo Vision en el mercado mexicano, con la mira de posicionarse como una opción accesible para todos los usuarios del país.

Debido a este lanzamiento, tuvimos la oportunidad de hablar un poco con Ariel Elizalde, gerente de negocios internacionales de Positivo Tecnología, acerca de lo que ofrece Positivo Vision.

Positivo Vision (Positivo Tecnología)

¿Cómo son los equipos de Positivo Vision?

La oferta inicial de Positivo Vision está compuesta por tres modelos adaptados a distintos perfiles de uso.

En cuanto a la Positivo Vision P15M (AMD Ryzen 5), está orientada a usuarios que requieren una mayor capacidad de procesamiento: Cuenta con:

Procesador AMD Ryzen 5 3500U

8 GB de memoria RAM

256 GB de almacenamiento

Por su parte, la Positivo Vision P15M (AMD Ryzen 3) está diseñada para quienes necesitan recursos adicionales en sus actividades diarias. Incorpora:

Procesador AMD Ryzen 3 3300U

8 GB de RAM

256 GB de almacenamiento

Mini pantalla de notificaciones personalizable

Mientras que la Positivo Vision C15M está pensada para actividades escolares y tareas cotidianas. Equipada con:

Procesador Intel Celeron N4500

4 GB de RAM

128 GB de almacenamiento (ampliable hasta 2 TB)

Mini pantalla de notificaciones

Luces LED para videollamadas

Positivo Vision (Positivo Tecnología)

De acuerdo con Ariel Elizalde, la llegada de estos modelos se pensó para ofrecer una gama de opciones para diferentes usuarios. En lugar de vender máquinas enfocadas en un solo nicho, se buscó que estas apelaran a un rango mayor.

Es decir, que tengas una laptop que pueda servir para trabajo de oficina; pero que en la misma puedas hacer ediciones o jugar sin problemas títulos que consuman una gran cantidad de recursos.

La decisión de esto vino porque identificaron en México una gran segmentación, donde los equipos accesibles tenían configuraciones muy bajas o medias; mientras que los más potentes elevaban su precio de manera casi prohibitiva.

Traemos tres equipos que se ajustan a las necesidades de cada usuario. Tal vez en el Celeron no puedas hacer todas las tareas que te propongas, como jugar títulos que consuman recursos; pero está la opción de Ryzen, que pueden soportar bastante bien cualquier juego de la actualidad. El punto es adecuarse a la mayoría de los usuarios, con distintas opciones, dentro del hardware y software. Así como entrar en un mercado, en una brecha, que estaba abierta dentro del saturado negocio de las laptops. Ariel Elizalde, gerente de negocios internacionales de Positivo Tecnología

Precio y dónde comprar los equipos de Positivo Vision

Las laptops de la línea Positivo Vision están disponibles en México desde el 19 de noviembre, de manera exclusiva en Mercado Libre.

Los precios de lanzamiento de Positivo Vision son:

Positivo Vision C15M: $7,799

Positivo Vision P15M (AMD Ryzen 3): $14,399

Positivo Vision P15M (AMD Ryzen 5): $18,999

En palabras de Ariel Elizalde, lograron un precio accesible gracias a que supieron cómo hacerle frente a la crisis de componentes, pues gran parte de su equipo se dedica a negociar con los fabricantes.

Es decir, no recurrieron a intermediarios para conseguir cosas como la memoria RAM, que es bastante cotizada en la actualidad. Debido a esto, pudieron acceder no solo a una gran cantidad de piezas, sino a componentes de gran calidad.

Tenemos alrededor de 8 mil trabajadores, de ellos 5 mil se dedican solo a comprar y negociar los componentes. Esto lo hacen de manera directa con los fabricantes, sin intermediarios, lo cual hace que podamos manejar la escasez actual, además de conseguir memoria de gran calidad. Lo cual se ve reflejado en nuestros equipos, donde damos garantía de 12 meses donde nunca tendrán fallos de hardware, y en caso de que suceda, nosotros mismos nos comprometemos a reparar la máquina de 48 a 72 horas. Ariel Elizalde, gerente de negocios internacionales de Positivo Tecnología