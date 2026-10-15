La ROG Xbox Ally X20 nace como una edición conmemorativa para celebrar los 20 años de la marca Republic of Gamers (ROG) de ASUS, siendo también parte de su colaboración con Microsoft.

Nosotros tuvimos la oportunidad de probar por un par de horas la ROG Xbox Ally X20, así que te diremos un poco de cómo viene el dispositivo previo al lanzamiento.

Aquí tienes los 3 detalles previos de la ROG Xbox Ally X20:

La pantalla de la ROG Xbox Ally X20 mejora bastante respecto a ediciones anteriores La ROG Xbox Ally X20 mejora en cuestión de rendimiento y enfriamiento Los lentes del bundle de ROG Xbox Ally X20 hacen la diferencia

La pantalla de la ROG Xbox Ally X20 mejora bastante respecto a ediciones anteriores

La pantalla de la ROG Xbox Ally X20 mejora bastante respecto a ediciones anteriores, que es una OLED Nebula HDR de 7.4 pulgadas.

Lo cual hace que todo se vea más definido y con mejor distribución del brillo, cosa que hace lucir bastante los juegos, así como la misma interfaz de la máquina; hay que señalar que solo pudimos probar un juego, Hollow Knight.

ROG Xbox Ally X20 (Pablo Isaac López/SDPnoticias)

De momento, no sabemos cómo se desempeñará con otros títulos más exigentes, pero no parece que el panel tenga problemas para entregarnos una buena calidad de imagen.

A destacar que se mantiene como una pantalla táctil que hace más fácil la navegación en momentos donde el control se quede corto en sus interacciones.

La ROG Xbox Ally X20 mejora en cuestión de rendimiento y enfriamiento

Otra cosa que notamos en este previo es que la ROG Xbox Ally X20 mejora en cuestión de rendimiento y enfriamiento, pues estuvo prendida durante varias horas y nunca sentimos que la temperatura se elevara.

El sistema de refrigeración interno ha sido rediseñado con un flujo de aire optimizado hacia el procesador y ventiladores de alto caudal para mantener las temperaturas bajo control.

Los cuales disipan el calor fuera de la plataforma mediante una serie de canales situados en la parte superior de la portátil; además, es de destacar que este sistema es bastante silencioso.

De nueva cuenta, hacemos énfasis en que probamos la máquina con un juego que no es muy exigente, falta ver cómo funciona en un ambiente menos controlado y con títulos de mayor peso específico.

ROG Xbox Ally X20 (Pablo Isaac López/SDPnoticias)

Los lentes del bundle de ROG Xbox Ally X20 hacen la diferencia

Finalmente, debemos decir que los lentes del bundle de ROG Xbox Ally X20 hacen la diferencia, pues sí te dan una experiencia diferente, ya que la hacen más inmersiva.

Puedes conectar los lentes al dispositivo y estos transmiten directamente lo que pasa en pantalla, literalmente traes la acción en tus ojos; además, la imagen te sigue, no importando hacia dónde voltees.

De igual manera, puedes calibrar cosas como el brillo, tamaño de la imagen e incluso la transparencia, para que puedas la cosas “detrás” de ella; o si lo prefieres, fijarla en un punto, solo que en este caso si mueves la cabeza la acción desaparecerá.

Lo malo de todo esto es que si usas lentes para mejorar tu visión, el usar los del bundle te será incómodo, pues no están calibrados como unos de graduación/médicos.

Sin olvidar que si no puedes pagar el bundle, que sí tiene un precio elevado, no contarás con este aditamento, quedando con la experiencia tradicional de una portátil.