Acá te contamos qué es Charm, el nuevo dispositivo con IA de Meta que parece un Tamagotchi.

Muse Charm fue anunciado durante la primera jornada de la conferencia Connect Meta 2026 por Mark Zuckerberg.

Lo que más ha llamado la atención del artefacto tecnológico es su similitud con los Tamagochi, aquellas mascotas virtuales que se popularizaron en la década de los 90.

¿Qué es Charm? El nuevo dispositivo con IA de Meta que parece un Tamagotchi (Meta)

Charm, el nuevo dispositivo con IA de Meta que parece un Tamagotchi

Charm es un dispositivo de bolsillo que sirve para alojar y usar a Muse, el agente de IA de Meta.

Su tamaño es muy parecido al de un estuche de AirPods. Tiene una pantalla táctil de 2 pulgadas donde se muestra un tierno avatar animado del asistente.

Además de que cuenta con conexión 5G integrada, lo que permitiría a los usuarios interactuar con Muse a través de datos móviles, sin necesidad de una conexión Wi-Fi.

Muse Charm de Meta se encuentra equipado con cámaras delanteras y traseras que dejarán al agente de inteligencia artificial acceder, por medio de fotos y videos, a información del entorno del usuario.

De igual manera, tiene integrado micrófonos y altavoces que permiten reproducir música y contenidos multimedia.

Las personas que tengan Charm podrán sincronizarlo con sus dispositivos Android e iOS mediante el app de Muse.

Cabe señalar que al avatar de Muse se le podrá personalizar los atributos, apariencia y voz.

Incluso, habría interacciones entre Muse Charm cuando se encuentren cerca. Lo destacado también es que su diseño le permitirá ejecutar tareas como navegar, llenar formularios, gestionar calendarios y realizar compras.

¿Muse Charm de Meta llegará a México?

Por el momento, Muse Charm de Meta solo se desplegará en Estados Unidos; en Méxic, habrá que esperar por su llegada.

Se desconoce la fecha exacta de salida del dispositivo. De acuerdo con Mark Zuckerberg, podría salir a finales de diciembre 2026.