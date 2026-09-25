Si usas de manera regular ChatGPT de OpenAI, tal vez habrás notado ciertos fallos en la IA en la tarde de este viernes 25 de septiembre.

Los problemas en ChatGPT de OpenAI comenzaron alrededor de las 4:30 p.m. del viernes; de acuerdo con los reportes, es el mismo chat el que presenta fluctuaciones, sin responder las preguntas que se hacen o generar imágenes.

Fallos en ChatGPT de OpenAI (Especial)

¿Qué le pasa a ChatGPT de OpenAI?

Si bien no hay un comunicado oficial de qué es lo que pasa con ChatGPT de OpenAI, los usuarios señalan que la inteligencia artificial no les responde o tarda mucho en entregar una respuesta.

Asimismo, al hacer peticiones de imágenes a ChatGPT de OpenAI, no reconoce los prompt, o bien al momento de generar señala que le es imposible crear la ilustración.

No obstante, no parece que se trate de algo serio en realidad, algunos otros usuarios mencionan que aunque tarda, al final sí entrega las respuestas que se piden o las imágenes.

Todo indica que el fallo se debería a un error de rutina en la programación, como pasa con otros softwares de acceso libre, como las redes sociales o los correos electrónicos; por lo que debería de regresar a la normalidad en breve.

ChatGPT (Flickr)

Problemas de ChatGPT de OpenAI solo serían en la versión móvil

Algo a mencionar es que el fallo en ChatGPT de OpenAI sería principalmente en la versión móvil de la inteligencia artificial, siendo la web la menos afectada.

Nosotros probamos la versión web de ChatGPT de OpenAI desde una computadora y esta funcionó sin ningún problema; tanto para generar respuestas, como algunas imágenes.

Si necesitas usar la inteligencia artificial en la tarde de este viernes 25 y la versión móvil sigue sin funcionar, recomendamos que pruebes la web, pues responde mucho mejor en este momento.

Ahora que si no te es prioritario, lo mejor será esperar unas horas, para que se resuelvan todos los problemas, para que ya no te genere molestias al momento de usar la IA.