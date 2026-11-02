HONOR X7e, el nuevo smartphone de la marca lanzado el pasado 19 de octubre, promete tener una batería inigualable y extra resistencia.

La HONOR X Series no solo se compone de este celular, también incorpora al HONOR X6e. Ambos, como buenos smartphones de entrada, integran funciones de IA que permiten al usuario tener una experiencia integral.

Aprovechando la tradición de Día Muertos, que encaja perfecto con el color naranja del HONOR X7e, probamos la cámara del teléfono para capturar algunos elementos de esta festividad.

Probamos el HONOR X7e para descubrir otra forma de ver el Día de Muertos (Hazel Barrera / SDPnoticias)

HONOR X7e nos dio una buena experiencia de fotografía impulsada por IA

Con una cámara principal de 50MP, el HONOR X7e logró capturar elementos de las ofrendas de Día de Muertos con detalles de alta calidad y extra brillo.

En una tradición tan colorida y con alta exigencia de captura por lo visual, el HONOR X7e estuvo a la altura de cada toma, permitiendo además el uso de la IA para eliminar elementos no deseados y dejar fotografías limpias (Borrador IA)

Fotografía tomada con HONOR X7e (Hazel Barrera / SDPnoticias)

Fotografía tomada con HONOR X7e (Hazel Barrera / SDPnoticias)

Como ya es tradición en la marca china, las virtudes de la cámara HONOR X7e destacan por la posibilidad de mejorar las fotografías con IA sin que se vean falsas.

La herramienta de Expansión de imágenes con IA, por ejemplo, permitió agrandar las tomas para eliminar el ruido ambiental y darle énfasis a los elementos de Día de Muertos.

Expansión de imágenes con IA del HONOR X7e (Hazel Barrera / SDPnoticias)

La pantalla del HONOR X7e resalta aún más cada imagen capturada

No basta una buena cámara para tener una experiencia completa al capturar este Día de Muertos. HONOR entendió bien esta premisa.

Al probar el HONOR X7e nos dimos cuenta de que gracias a su pantalla de 6.61 pulgadas con resolución de 1604x720 y un brillo de 1010nits, los colores de los altares se conservaron con la misma calidad y tonalidad.

Fotografía tomada con HONOR X7e (Hazel Barrera / SDPnoticias)

Fotografía tomada con HONOR X7e (Hazel Barrera / SDPnoticias)

Ficha técnica y precios del HONOR X7e y HONOR X6e

La HONOR X Series ya está a la venta en México desde el pasado 19 de octubre, con el HONOR X7e y el HONOR X6e listos para hacerse un lugar en el mercado tecnológico en esta temporada de fin de año.

Actualmente, el HONOR X7e está disponible en tres colores:

Naranja Amanecer

Azul Luminoso

Negro Medianoche

Por su parte, el HONOR X6e se presenta en los tonos:

Dorado Amanecer

Negro Medianoche

Ambos modelos pueden comprarse en Centros de Atención a Clientes Telcel, AT&T y Movistar, además de distribuidores como:

Liverpool

Sears

Coppel

Elektra

El precio del HONOR X7e es desde $7,499. En cuanto al HONOR X6e, este se podrá adquirir a partir de los $5,499.

Fotografía tomada con HONOR X7e (Hazel Barrera / SDPnoticias)

En cuanto a las especificaciones del HONOR X7e y HONOR X6e, ambos están impulsados por el procesador MediaTek Helio G81 Ultra, acompañados de hasta 256GB de almacenamiento.

En el tema de la batería, la serie de HONOR X está equipada con 7500mAh, con lo que la marca promete largas horas de transmisión de música, reproducción de video y juegos con una sola carga.

Posicionados como smartphones de entrada altamente duraderos, el HONOR X7e y HONOR X6e cuentan además con resistencia contra caídas, agua y polvo.

Ficha técnica del HONOR X7e:

Pantalla: de 6.61 pulgadas / 120Hz de frecuencia de actualización / brillo máximo de 1010 nits

Cámaras: trasera de 50MP / delantera de 5MP

RAM-ROM: 6GB u 8GB RAM + 256GB

Procesador: MediaTek Helio G81 Ultra

Batería: 7500mAh / carga rápida de 45W con HONOR SuperCharge

Funciones IA: Botón de IA

Fotografía tomada con HONOR X7e (Hazel Barrera / SDPnoticias)

Ficha técnica del HONOR X6e: