El HONOR Robot Phone es el smartphone más reciente de la marca china de tecnología, el cual busca ser un paso más dentro del desarrollo del ecosistema que llevan creando desde hace un par de años.

Recientemente pudimos probar el HONOR Robot Phone, además de platicar con David Moheno, director de PR de HONOR en Latinoamérica, sobre el dispositivo, el cual lamentablemente no llegará a México.

HONOR Robot Phone (Pablo Isaac López/SDPnoticias)

HONOR Robot Phone sorprende principalmente por su cámara

Lo primero de lo que nos dimos cuenta del HONOR Robot Phone, es que su cámara es la base del equipo.

La cámara del HONOR Robot Phone es una plegable con Gimbal Ágil y un motor de titanio que da movimientos de 360°.

Pudimos comprobar de primera mano que la cámara es muy ágil y versátil, teniendo una muy buena movilidad, estabilidad y muy poco retraso, con una retroalimentación casi inmediata.

Teniendo opciones y herramientas bastante útiles, como el fijado de la cámara, detección de rostros/personas, sin olvidar las integraciones de ARRI, pensadas para profesionales.

Se puede manejar de manera manual o dejar que esta actúe de forma automática, ya que esta puede percibir el entorno incluso si el usuario no la está manejando.

Se podría pensar que un equipo de estas características haría más y estorboso al smartphone; si bien es un poco más grande que otros de HONOR, el peso extra es mínimo.

Lo cual lo hace muy cómodo al momento de usarlo y manipular la cámara, en cuestión de minutos nos acomodamos al mismo.

HONOR Robot Phone (Pablo Isaac López/SDPnoticias)

Obviamente, tanta optimización nos dio la idea de que este es un equipo más para “profesionales”, que para el usuario común.

Al respecto, David Moheno nos dejó en claro que en realidad se trata de una “democratización” de las cámaras profesionales, pues el equipo está pensado para todo tipo de usuarios.

Desde los que usan los smartphones como herramientas creativas y de trabajo, hasta aquellos que solo quieren un buen dispositivo para el día a día.

“El usuario promedio difícilmente consumirá una cámara así, así que lo que hicimos fue combinarla con lo que mejor hacemos, que son los smartphones. Usamos nuestra tecnología de miniaturización para integrarla sin afectar el desempeño de la misma o del equipo. El usuario más avanzado la va a valorar bastante, mientras el consumidor promedio va a dar sus primeros pasos con la misma. Le va a quitar el miedo a la robótica, la IA, y va a adoptar la cámara en su día a día”. David Moheno, director de PR de HONOR en Latinoamérica

La IA del HONOR Robot Phone es la diferencia con otros equipos

La cámara del HONOR Robot Phone no pasaría de ser una mera curiosidad, de no ser por la combinación que logra con la IA desarrollada por la marca, que se encarna en la forma de YOYO.

Lo que notamos en nuestra prueba del HONOR Robot Phone, es que YOYO y la cámara hacen una gran mancuerna, siendo no solo un asistente de IA, sino casi un compañero robótico.

YOYO puede hacer cosas como que la cámara baile al ritmo de la música, escanee a las personas en un cuarto e incluso guarde y despliegue la cámara, ya sea con voz o con gestos.

Aquí se nos dio otra prueba de lo optimizada de la cámara, pues se puede mover al ritmo de cualquier música sea pop, reguetón, e incluso hacer headbanging con Slayer.

De hecho, al momento de desplegar la cámara mediante YOYO, el mismo asistente te saluda y reacciona a tus gestos, sean estos ofensivos o agradables.

El punto de hacer así la vinculación entre cámara e IA, se debe a que HONOR quiere dar un paso más allá en el desarrollo de este software .

Que no se sienta como algo ajeno a las personas, sino que produzca una serie de reacciones en el usuario; más que una herramienta, un compañero como tal.

Claro que tanto procesamiento requiere una gran cantidad de recursos; aunque no lo pudimos probar más de unos minutos, se nos aseguró que el equipo no sufrirá de sobre calentamiento.

Además, cuenta con una de las baterías más grandes del mercado, que te da hasta 6 años de vida útil y alrededor de 24 horas de uso continuo.

De hecho, si se llega a calentar el equipo, en el mismo paquete se integró un ventilador externo que tiene su propia batería, para así evitar problemas de rendimiento.

“HONOR define la inteligencia artificial como Inteligencia Humana Aumentada, el coeficiente emocional que te despierta una solución o reacción al momento de usar el equipo. No nada más es una herramienta de productividad profesional, sino también un compañero que te va a dar un feedback emocional. Una inteligencia artificial corpórea”. David Moheno, director de PR de HONOR en Latinoamérica

HONOR Robot Phone (Pablo Isaac López/SDPnoticias)

HONOR Robot Phone mantiene segura la información del usuario

Algo que nos llamó la atención es que el HONOR Robot Phone prácticamente siempre está captando información cuando se despliega la cámara junto a YOYO.

Lo cual nos hizo suponer posibles brechas de seguridad en el dispositivo; además, el tema de la IA también implica cosas como los derechos de autor.

En este caso, se nos aseguró que aunque el equipo siempre está “atento” de lo que pasa; HONOR no guarda nada de información en sus servidores.

Todos los procesos y datos que se le den al smartphone, se quedarán dentro de él; e incluso si el usuario los comparte con la empresa en la nube, estos se borran una vez sean extraídos.

Si bien se trata de un equipo de alta tecnología, HONOR asegura que no hay nada que pueda preocupar a los usuarios por posibles fugas.

Asimismo, señala que nada de lo que sea ejecutado en el mismo sirve para entrenar su software de IA, ellos pagan todas las licencias de uso de derechos de autor, sin que estas tengan un segundo fin.

HONOR Robot Phone (Pablo Isaac López/SDPnoticias)

Como ya mencionamos, el HONOR Robot Phone no llegará a México pero, después de ver su buen desempeño en China, donde ya está agotado, es posible que en siguientes generaciones se tengan una versión para América Latina.