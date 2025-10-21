OpenAI ha presentado su nuevo buscador, el cual busca competir directamente con el de Google; de acuerdo a los informes, será impulsado con Inteligencia Artificial.

OpenAI lanza su buscador que pretende rivalizar con Google

No cabe duda que la Inteligencia Artificial está en su apogeo, y OpenAI, desarrolladores de ChatGPT lo saben; es por eso que han revelado el lanzamiento de su buscador que pretende competir con Google.

Atlas es el nombre del nuevo buscador de OpenAI, el cual lo han descrito como el “nuevo buscador inteligente” y que pretende transformar la manera en la que se busca y explora en Internet, pues no será uno tradicional sino un asistente de navegación.

Este asistente de navegación de OpenAI, será impulsado por inteligencia artificial y acompañará al usuario en cada acción que se realice dentro del navegador, combinando la memoria y potencia de ChatGPT con acceso directo Internet.

Además, este nuevo buscador de OpenAI tendrá memoria contextual y será capaz de interactuar con los sitios web; es decir que no solo buscará información sino que participará en cada tarea digital que tengas.

Por lo que busca definir el uso de un buscador web y la forma en cómo se navega, transformándolo en una experiencia colaborativa en donde la Inteligencia Artificial entiende, recuerda y ayuda.

En ese sentido se revela que Atlas, el nuevo buscador de OpenAI, no será un chat aislado como ChatGPT sino que se integrará en el flujo de Internet con:

Analizando los datos

Redactar correos

Planificar Viajes

Comparar precoz

Resumir artículos

Completar formularios

Reservar vuelos

Sugerir correcciones

Resúmenes

Redacciones

También este nuevo buscador de OpenAI será capaz de recordar conversaciones, intereses y detalles del usuario para brindar respuestas y opciones más personalizadas; pero será el propio usuario quien decida que debe recordar y qué olvidar.

La asistencia de Atlas, buscador de OpenAI, sucederá al momento y no como ocurre con Google Gemini o Microsoft Copilot, que aún requieren de acciones previas y asistencia manual.