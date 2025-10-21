¿Qué es Atlas? OpenAI presentó su nuevo navegador que pretende competir directamente con Google; especialmente porque será impulsado con Inteligencia Artificial.

Atlas es el nuevo buscador de OpenAI, desarrollado por ChatGPT que competirá con Google

OpenAI ha dado a conocer la salida de su primer buscador que competirá con Google: Atlas, el cual estará impulsado con Inteligencia Artificial para hacer de las búsquedas en Internet, toda una experiencia personalizada para el usuario.

Our new AI-first web browser, ChatGPT Atlas, is here for macOS.



Please send feedback! Availability on other platforms to follow. — Sam Altman (@sama) October 21, 2025

En esencia, Atlas es un buscador que integra al chatbot de ChatGPT, con el cual puedes interactuar para que tenga una memoria contextual.

Lo cual, de acuerdo con la información de Sam Altman , CEO de OpenAI, esto se convierte en una experiencia personalizada y colaborativa en donde Atlas, impulsada con Inteligencia Artificial, entiende, recuerda, ayuda y propone.

No obstante, Altman fue claro con respecto a la privacidad del usuario pues, a diferencia de otros motores de búsqueda o Inteligencia Artificial, con Atlas decidirás que es lo que debe recordar y qué deberá olvidar.

Asimismo se revela que Atlas tendrá la capacidad de interactuar en todo momento con ChatGPT, brindando respuestas personalizadas, ejecutando comandos y órdenes desde un inicio, sin tener que hacer acciones previas como con Google Gemini o Microsoft Copilot.

Entre algunas de las acciones que Atlas podrá ejecutar al momento, impulsado por la Inteligencia Artificial de OpenAI, están:

Analizando los datos

Redactar correos

Planificar Viajes

Comparar precoz

Resumir artículos

Completar formularios

Reservar vuelos

Sugerir correcciones

Resúmenes

Redacciones

De momento, Atlas de OpenAI está disponible para descargarse en macOS y está disponible desde este 21 de octubre del 2025; se espera que pronto se lancen versiones para Windows, iPhone y Android.

Aunque aún no hay información, fecha o detalles de cuándo podrían lanzarse estas versiones de Atlas, el nuevo navegador que promete toda una experiencia diferente a la de Google gracias a su Inteligencia Artificial.