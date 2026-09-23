Hisense presentó S6 RoamView, la nueva integrante de su línea Lifestyle Series, diseñada para acompañar diferentes actividades y espacios del hogar.

El lanzamiento parte de una situación cotidiana: el mejor lugar para disfrutar de contenidos no siempre coincide con el espacio donde está instalada una televisión convencional.

S6 RoamView busca ofrecer una alternativa portátil para actividades como seguir una receta en la cocina, realizar una rutina de ejercicio en la sala, trabajar o disfrutar una película desde la cama.

S6 RoamView puede trasladarse y ajustarse a diferentes espacios

La pantalla puede trasladarse de un cuarto a otro, además de girarse, inclinarse y ajustar su altura para encontrar diferentes ángulos de visión.

También incorpora una batería integrada de larga duración, por lo que puede utilizarse sin permanecer conectada a un enchufe.

La propuesta está orientada a distintos momentos del día, desde actividades de trabajo y creación de contenido hasta momentos de descanso y convivencia familiar.

Entre sus funciones se encuentran:

Whiteboard , para anotar ideas.

, para anotar ideas. Sketchpad digital , para dibujar.

, para dibujar. Art Gallery , para mostrar obras de arte y ambientar espacios.

, para mostrar obras de arte y ambientar espacios. Karafun, para utilizar la pantalla como karaoke.

Streaming 4K y almacenamiento de 128 GB

Para los momentos de entretenimiento, S6 RoamView ofrece streaming en 4K y una plataforma que integra 8 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento.

De acuerdo con la información proporcionada por Hisense, estas características buscan ofrecer un funcionamiento fluido entre aplicaciones y espacio para almacenar películas, series, fotografías y otros contenidos.

S6 RoamView se suma a CanvasTV, que incorpora arte digital como parte de la decoración, y DécoTV, enfocada en combinar diseño y experiencia visual.

Con estos productos, Hisense amplía su propuesta dentro de la Lifestyle Series, con dispositivos orientados a integrarse en diferentes espacios y dinámicas del hogar.