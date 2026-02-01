El segundo mes del año no ha empezado bien para las redes sociales, pues se reportaron fallas en X en la mañana de este 1 de febrero de 2026.

Las fallas en X parecen generalizadas, pues de acuerdo con usuarios, tanto la app como la versión de escritorio no funcionan bien; principalmente en lo que se refiere a la actualización del feed.

Fallas en X (Especial)

La versión web de X es la que presenta más fallas

Si bien no se ha dado a conocer la razón de las fallas en X, notamos que es la versión web es la que está presentando más problemas en este momento.

Como ya se mencionó en el reporte de usuarios de las fallas en X, es el feed el que está presentando más problemas, pues tarda bastante en actualizarse y en algunos momentos ni siquiera hace eso.

Si bien en aplicación también tarda un poco, si tienes paciencia verás cómo se actualiza después de unos segundos de carga; lo mismo pasa con las publicaciones, que sí se suben, pero tardan más de lo normal.

Así que si estás usando o planeas usar la versión web de X en esta mañana del 1 de febrero, recomendamos esperar unas horas antes de probar.

X (Unsplash)

¿Por qué hay fallas en X?

No se han dado los motivos de las fallas en X; sin embargo, es posible que se deba a los tradicionales problemas en este tipo de servicios.

Cuando hay fallas en X y no se aclaran las cosas a los pocos minutos, es porque sucedió algo relacionado con un mantenimiento de rutina o en la programación del servicio, el cual se puede resolver en poco tiempo.

Alguna clase de bug o glitch inesperado que se puede eliminar en unos minutos. En caso de ser así, tanto la versión web como la aplicación deberían de volver a la normalidad en un par de horas.