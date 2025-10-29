Este 29 de octubre de 2025, muchos usuarios de Amazon han reportado nuevamente una caída en AWS, los servidores de la nube de la empresa que sostienen tanto los servicios de la misma, como de terceros.

De acuerdo con los reportes de los usuarios de Amazon, AWS estaría fallando desde la mañana del miércoles 29 de octubre, con cuelgues en servicios, denegado accesos y sin poder ejecutar aplicaciones completas.

Caída de AWS (Especial)

Amazon niega que AWS se haya caído nuevamente

A diferencia de los fallos de AWS reportados a mediados de octubre de 2025, en esta ocasión Amazon ha negado que haya algún tipo de problema con su plataforma de la nube y servicios dentro de esta.

Voceros de Amazon han indicado que AWS funciona con normalidad y que todos los reportes de fallas son incorrectos; por lo menos de su parte no han encontrado ningún problema al respecto.

Si los usuarios han tenido problemas recientemente con servicios relacionados a Amazon, es posible que se deba a una afectación externa a la misma compañía y AWS.

Además, recordaron a los usuarios que no se dejen de llevar por reportes en redes sociales y medios no oficiales, señalando que el único lugar que provee información actualizada y veraz es AWS Health Dashboard.

Amazon (Friedemann Vogel / EFE)

Problemas con AWS de Amazon ya se habrían solucionado

Más allá de las declaraciones de Amazon sobre AWS, usuarios mantienen que sí hubo problemas, mismos que en la tarde del mismo 29 de octubre se habrían solucionado.

Aunque se mantienen algunas alertas sobre problemas con los servicios de Amazon en AWS, estas ya son mínimas, lo que podríamos nombrar como “normales” dentro de lo que cabe.

Aún así piden estar alerta de todo lo que ocurra con la plataforma de nube de Amazon, más tomando en cuenta que Microsoft Azure también falló en estos últimos días de octubre de 2025.

Lo que da a entender que los servicios digitales no han estado muy bien optimizados, de ahí que estén dando caídas constantes en lapsos de tiempo menores, algo que no se había visto en años.