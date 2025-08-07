¿Sabías que hay una manera correcta de cargar tu teléfono? Así es, no es solo conectar los cables a la corriente y todo listo.

Si quieres evitar que tu cargador o cable tengan una buena vida útil, debes de seguir el orden correcto para cargar tu teléfono a la corriente.

Teléfono cargando (Unsplash)

¿Cómo cargar adecuadamente el teléfono?

Si quieres cargar de manera correcta tu teléfono, debes de seguir estos pasos cuando lo conectes a la corriente:

Primero enchufa el cargador a la corriente; pero sin que el cable esté conectado

Después conecta el cable al teléfono

Finalmente conecta el otro extremo del cable al cargador que ya está enchufado

Con este orden puedes cargar perfectamente tu teléfono, además evitarás inconvenientes en el equipo en general.

No lo decimos solo por el teléfono, también por el cable y el cargador, que son los que más sufren si lo conectas de manera adecuada.

Pues el no seguir estos pasos podría provocar que el cargador o el cable se echen a perder, principalmente los pines del cable que van al teléfono.

Siendo uno de los problemas recurrentes en muchas personas, que obligan a cambiar de cable o todo el sistema de carga de su teléfono.

Cargador de Teléfono (Unsplash)

¿Por qué se debe de cargar adecuadamente el teléfono?

Aunque te parezca algo ridículo, seguir los pasos anteriormente descritos para cargar el teléfono es muy importante.

Pues con esto evitas que el cable o el cargador emitan chispas, eso es lo que afecta principalmente al teléfono y periféricos si no lo cargas bien.

Si bien los teléfonos ya cuentan con sistemas que los protegen de los cambios de voltaje y chispas, cables y cargadores no tienen esto.

Principalmente los cables, que emiten estas descargas desde sus extremos, mismas que de darse de manera recurrente pueden dañar los pines.

Recomendamos que revises los extremos del cable de tu teléfono para ver si no están quemados o desgastados.

En caso de que sea así, podrías considerar cambiarlo; si no es el caso, convendría seguir de ahora en adelante el proceso correcto de carga.