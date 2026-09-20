Disney+ pondrá anuncios en todos sus planes. Acá te contamos qué pasará en México con la plataforma de streaming.

Aunque muchos usuarios de Disney+ creían que con su plan Estándar o Premium estaban a salvo de la publicidad, todo podría cambiar tras una actualización en sus términos.

¿Disney+ pondrá anuncios en todos los planes en México? Esto sabemos

Disney+ habría realizado algunos cambios en su contrato de suscripción, que aparece en su Centro de Ayuda, donde establece que todos sus planes pueden tener algunas “pausas promocionales”.

“Disney+ ofrece algunos planes sin interrupciones publicitarias durante las series y películas: Disney+ Estándar y Disney+ Premium. Sin embargo, estos planes pueden incluir contenido promocional, clips o tráileres de otros títulos de Disney+, productos y servicios, además de contenido propio de la marca o de nuestros patrocinadores. El contenido en vivo o los eventos especiales pueden incluir interrupciones publicitarias.” Disney+

En el caso de México, los planes Estándar o Premium no se convertirán en servicios con comerciales sin interrupciones como en otras regiones como en Europa donde hay fuertes quejas contra la plataforma.

Disney+ (Disney)

Únicamente, los usuarios de los planes de Disney+ contarán con pequeñas pausas de contenido promocional de la marca o sus patrocinadores.

Incluido el contenido en vivo o los eventos deportivos de ESPN que transmite Disney+.

De acuerdo con la plataforma de streaming, los anuncios comerciales no se desplegarán en aquellos perfiles que tengan activo el Modo Junior.

En el caso de los perfiles que sean para menores de 18 años, Disney+ mostrará comerciales de acuerdo a su edad.

Actualmente, el plan Estándar de Disney+ vale 259 pesos al mes, mientras que el servicio Premium 339 pesos.

Debido a su costo, algunos usuarios han expresado su molestia por las medidas de Disney+.