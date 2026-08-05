Este miércoles 5 de agosto, el conglomerado de entretenimiento Disney y la red social TikTok han hecho oficial su alianza para el uso de los personajes de la casa del ratón.

Alianza entre Disney y TikTok que permitirá a creadores participantes producir videos cortos con escenas y momentos memorables de las películas y series de televisión de la empresa productora.

“Esta colaboración crea un nuevo puente entre las historias que contamos y la creatividad que estas inspiran”. Asad Ayaz, director de marketing y marca de Disney

Por ahora esta alianza entre Disney y TikTok comenzará como un programa piloto que se lanzará en Estados Unidos en los próximos meses antes de expandirse a otros mercados.

Entre los detalles de cómo es que funcionará, las empresas adelantaron que videos de TikTok aparecerá en Disney+ bajo una pestaña vertical, con la que se busca atraer a las audiencias más jóvenes.

La alianza entre Disney y TikTok, representa la primera vez que videos de la red social se mostrarán en otra plataforma.

Personajes de Pixar, Marvel, Star Wars y FX llegan a TikTok, tras alianza

En la nueva alianza, Disney ha precisado que personajes Pixar, Marvel, Star Wars y FX llegarán para los creadores de TikTok.

Con lo que TikTok ofrecerá a sus creadores acceso a material de cientos de películas y series de Disney, aunque por ahora se desconoce qué personajes precisos serán.

Asimismo, los videos de TikTok que aparecerán en la plataforma de streaming Disney+ serán “revisados minuciosamente y seleccionados con esmero” para garantizar que cumpla con los estándares de la empresa para toda la familia.

Pues entre las expectativas de este nuevo contenido en Disney con TikTok podría ayudar a la empresa a atraer más espectadores al servicio de streaming.