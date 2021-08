Para agilizar un poco todos los procesos que realiza al día, la CFE lanzó hace tiempo una app donde se pueden realizar varios trámites.

Sin embargo, muchos aún no conocen o no sabe cómo se utiliza la app de la CFE, debido a que esta no ha sido muy divulgada por lo general.

Es por ello que te vamos a dar un pequeño tutorial sobre la app de la CFE; cómo usarla, los trámites y servicios que ahí puedes encontrar.

App CFE (CFE)

De una vez te mencionamos que la app de la CFE está disponible en todos los dispositivos móviles actuales.

En dispositivos Android la puedes descargar en Google Play, en iOS la encontrarás en la App Store, y en Huawei está en el Marketplace.

La app de la CFE es gratuita en todos estos sistemas, por lo que la puedes descargar sin problemas.

¿Cómo registrarse en la de la CFE?

Lo primero que debes de hacer es registrarte en la app de la CFE para poder utilizarla, esto lo puedes hacer con tu cuenta de Google, Facebook o Twitter.

Sin embargo, la app de la CFE también da la opción de hacer un registró independiente a los servicios y redes mencionadas.

Para hacer esto último debes de seguir estos pasos:

Rellena el formulario de la app con tus datos personales. Elige una contraseña: Está debe contener 8 caracteres incluyendo minúsculas mayúsculas números o algún símbolo. Confirma la contraseña. Vincula la cuenta a tu número de servicio, el cual esta en el contrato, puedes escanear el código de barras de este y la aplicación lo detectará.

¿Cómo pagar la luz con la app de la CFE?

Ahora que ya descargaste la app de la CFE y te registraste, puedes pagar la luz directamente en tu dispositivo móvil.

Lo primero que encontrarás en la app de la CFE es tu saldo, para que sepas exactamente el monto que debes de pagar, así como la fecha límite.

Si no te aparece tu saldo cuando inicies la app de la CFE, es posible que se debe a que no tienes la opción de recibo electrónico activada.

App CFE (CFE)

Sólo la debes de activar en la misma app, o bien, escanear el código de barras de ti recibo físico, para poder hacer el pago.

Una vez que ya sabes cuánto pagar, simplemente tienes que realizar la transacción a con cualquier tarjeta de crédito, débito, puntos Bancomer o domiliciación.

También te dará la opción de descargar los recibos, por si quieres pagar en un CFEmático o en una sucursal CFE.

¿Cómo levantar un reporte en la app de la CFE?

Levantar un reporte por falla también es muy sencillo en la app de la CFE.

En la parte inferior de la aplicación habrá un menú donde estará la opción “Reportes”, donde podrás informar de algún problema en el suministro.

Sólo tienes que presionar dicha opción en la app de la CFE, a continuación se desplegará un formulario que debes de llenar con los datos que piden.

Se te pedirán cosas como el tipo de problema que vas a reportar, dónde se localiza la falla, entre otras cosas.

Una vez que hayas hecho esto sólo tienes que enviar la información; la app de la CFE la mandará directamente a las autoridades correspondientes.