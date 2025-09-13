Caída de Telmex en México: Usuarios han reportado fallas generalizadas del servicio de Teléfonos de México (Telmex).

Dificultades relacionadas con el internet y la comunicación telefónica fueron los más reportados por los usuarios a través de X.

Usuarios reportan fallas en el servicio de Telmex

Miles de usuarios reportan una falla en los servicios que brinda Telmex, desde línea telefónica hasta internet en redes sociales.

El aumento de casos es notable desde la gráfica disponible en downdetector y las quejas persistentes de usuarios en X.

Telmex (ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO)

Las quejas sobre fallas en el servicio de Telmex han repuntado en cuestión de horas desde el viernes 12 de septiembre y la mañana del sábado 13 de septiembre 2025.

Downdetector, portal especializado en registrar reportes de fallas de servicios de comunicaciones confirmó un repunte en los problemas con Telmex.

De acuerdo con gráficas, un 93% reportan “problemas de internet” y un 5% indica “apagón total” de servicios de Telmex.

Entre las quejas de los usuarios destaca que “línea de Telmex no funciona o que esta muerta” o “sin servicio de internet”.

Las cuentas oficiales de Telmex respondieron a algunos mensajes de usuarios y detallaron que se encuentran trabajando para solucionar los problemas.

Ante esa circunstancia, los usuarios expresaron su descontento debido a la continuidad de los fallos en los servicios de Telmex y la incapacidad de solucionarlos.

Usuarios se quejan ante el servicio proporcionado de Telmex

Miles de usuarios se han visto afectados tras las numerosas fallas en los servicios de Telmex en las últimas horas.

Desde la caída de la misma red o sin acceso a internet, han sido algunas de las quejas que usuarios han presentado en comentarios en X.

Cabe mencionar que, hasta el momento Telmex no ha dado a conocer las causas de las fallas en su servicio.

La empresa ha ofrecido un servicio de atención al cliente lenta y poco eficiente, lo cual ha provocado la frustración de miles de sus usuarios.