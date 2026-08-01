Bait se suma a los servicios con fallas reportadas este 31 de julio.

De acuerdo con Downdetector, los problemas más señalados por los clientes son en la señal móvil y en el uso de internet.

Además de Bait, Bancoppel, BBVA, Banamex, SPEI y Banco Azteca han presentado intermitencias en sus servicios.

Bait fallas 31 de julio (Especial)

Reportan caída de Bait hoy 31 de julio

Mediante redes, usuarios han reportado la caída de Bait este viernes 31 de julio en plena quincena y fin de mes.

Desde las 6 de la tarde comenzaron a crecer los reportes sobre los problemas en el servicio de telefonía.

Lo que ha generado molestia entre los usuarios de Bait, ya que se encuentran sin la posibilidad de usar la señal móvil e internet.

Bait (Especial)

En especial si se toma en cuenta que Bait se ha convertido en uno de los servicios de telefonía más populares que hay en el mercado.

Según Downdetector, las principales ciudades en donde hay fallas con Bait son: Mexicali, Hermosillo, Ciudad Obregón y la Ciudad de México .

Hasta el momento, Bait no ha informado en sus redes sociales las razones por la caída de su servicio hoy, ni si pronto funcionará con normalidad.

No obstante, este tipo de inconvenientes suele presentarse debido a fallas generales en la red de Altán Redes, empresa de telecomunicaciones que usa bait.