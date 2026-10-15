Elon Musk está en cuenta regresiva para mostrar la nueva generación del Roadster, un vehículo del que se esperan maravillas al ser una coloración de Tesla con Space X.

Será hoy 15 de octubre de 2026 que Elon Musk revele el nuevo Roadster.

Elon Musk revela hoy el nuevo Roadster; sugieren que podría volar

Tesla está por revelar al mundo su nuevo Roadster, una nueva generación de vehículos a cargo de Elon Musk que sugieren que podrían volar.

Nuevo Roadster de Tesla. (@Tesla)

Con detalles como la colaboración de Tesla con Space X, la velocidad de arranque de 0 a 100 km/h en menos de un segundo, son sugerencias de Musk como lo “menos interesante” del Roadster, es lo que ha llevado a sus fans a creer que el auto podría hasta volar.

Sin embargo, será hasta hoy a las 6:55 pm hora México, para saber oficialmente la maravilla tecnológica que tiene el nuevo Roadster de Elon Musk.

Mientras tanto, el empresario ha dejado un último post en donde describe lo que conforma el Roadster:

“Más allá de las películas, más allá de la imaginación, más allá de lo humano, aún así, hecho por humanos en la Tierra”. Elon Musk, empresario.

Elon Musk da detalles del nuevo Roadster. (@elonmusk )

Sumado a los detalles, hay que recordar que la preventa del nuevo Roadster empezó desde 2017, en un contexto en el que aún no se conocían todas las especificaciones que tendrá el vehículo de Tesla.