¿Eres fan de los productos de Apple? Una reciente filtración afirma que los esperados AirPods Pro 3 saldrán a la venta mucho antes de lo que se creía.

El periodista Mark Gurman reveló en su boletín que Apple planea lanzar los nuevos auriculares para iPhone en sólo unas semanas.

No sólo eso. También otros productos estrella de la marca podrían ser lanzados, entre ellos el iPad Pro y el Apple Watch.

AirPods 4 y AirPods Max (Apple)

¿Cuándo saldrán a la venta los AirPods Pro 3? Periodista revela popsible fecha y novedades de los auriculares

De acuerdo con Mark Gurman, famoso por sus precisas filtraciones e informes sobre Apple, los AirPods Pro 3 serían la joya del evento que el gigante tecnológico realizará en septiembre.

El periodista detalló que entre las novedades de los AirPods Pro 3 estarían:

Sensores para monitorear la frecuencia cardíaca y temperatura corporal, que serían ideales para usuarios fitness y amantes de la tecnología

Mejoras en cancelación de ruido

Mayor autonomía

Mejor conectividad

Airpods Pro (Apple )

Con estas actualizaciones, Apple buscaría superar a rivales como Sony y Bosé, que le están pisando los talones.

Aunque Gurman ofrece detalles muy puntuales sobre los posibles AirPods Pro 3, su información no incluye imágenes filtradas o prototipos visibles, lo que para muchos le resta fuerza a su reporte.

El lanzamiento de los AirPods Pro 3 coincidiría con el debut del iPhone 17, el Vision Pro con chip M5 y un nuevo HomePod mini, según Gurman.

Las noticias de Mark Gurman sobre los AirPods Pro 3 contrastan con los reportes de otros dos analistas y expertos en Apple.

Se trata de Ming-Chi Kuo y Jeff Pu, quienes de acuerdo con sus fuentes, afirman que los AirPods Pro 3 retrasarán su salida al mercado hasta la primavera de 2026.

Esto, a pesar de que el código de iOS 26 ya menciona a la nueva y muy esperada versión de los auriculares de Apple.

Ante los reportes, Apple ha optado por mantenerse en silencio, como siempre lo ha hecho, para que sus fans sigan con la expectativa a tope mientras el misterio continúa.