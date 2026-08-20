La primera plantilla de alumnos de la Universidad del Perreo de Wisin, sumó más de medio millón de registros, acontecimiento que emocionó al reguetonero.

Por medio de sus redes sociales, Wisin celebró el interés en torno a la propuesta que busca el estudio, la preservación y la difusión del género musical.

“Empezó el conteo regresivo”, escribió el reguetonero a pocos días de que sea la apertura de este nuevo espacio académico el próximo 31 de agosto.

+500.000 personas en https://t.co/HVpErPaavz en 24 horas.

Empezó el conteo regresivo🔥



¿Qué materia no puede faltar en la UNIVERSIDAD DEL PERREO? Los leo👀 pic.twitter.com/NzpwaZqT2j — W (@wisin) August 19, 2026

¿Cómo inscribirse en la Universidad del Perreo de Wisin?

Pese a que aún falta tiempo para se revelen los detalles definitivos de la Universidad del Perreo de Wisin, ya es posible iniciar un trámite en línea.

Los interesados para ser parte de la primera generación deberán:

Ingresar a la página oficial de la Universidad del Perreo

Llenar el formulario con datos como: nombre, teléfono y correo electrónico

Universidad del Perreo (Universidad del P)

Cabe destacar que la sede principal de la Universidad del Perreo se encontrará en Cayey, Puerto Rico, lugar de donde Wisin es originario.

La buena noticia es que el plan de estudios contempla una modalidad mixta que incluye clases presenciales y en línea.

Del mismo modo, y de acuerdo con la página oficial de la Universidad del Perreo, se está contemplando un programa de intercambio y becas.

Esto permitirá un alcance más allá de Puerto Rico y Latinoamérica con estudiantes de todo el mundo.

Y es que, pese a que muchos en redes sociales tomaron a broma la creación de la Universidad del Perreo de Wisin, el medio millón de registros plantean un escenario completamente diferente, demostrando el verdadero alcance del reguetón.