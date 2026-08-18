Wisin sorprendió a sus seguidores al anunciar oficialmente la creación de la Universidad del Perreo, institución dedicada al estudio, preservación y difusión de la historia del reguetón.

“Con mucho orgullo y compromiso, anuncio oficialmente la creación de una nueva institución dedicada al estudio, la preservación y la difusión de nuestra historia: Universidad del Perreo” Wisin

El cantante explicó que el género merece un análisis serio y académico, con materias como Historia del reguetón, Epistemología del flow y Cátedras del ritmo aplicado.

De acuerdo con Juan Luis Morea, la Universidad del Perreo contará con un centro de investigación sobre cadencia, dembow y cultura urbana.

La apertura de la Universidad del Perreo está prevista para el 31 de agosto de 2026 y las inscripciones ya se encuentran disponibles en su página oficial.

Wisin anuncia la creación de la Universidad del Perreo

La Universidad del Perreo es una realidad gracias a Wisin, quien compartió en su comunicado que el legado musical del reguetón es muy extenso y merece ser un objeto de estudio serio.

“Después de más de tres décadas de carrera musical, de ver cómo nuestros sonido nació en la calle y se expandió hasta conquistar cada rincón del mundo, he comprendido que nuestra historia es demasiado grande para quedarse en los escenarios” Wisin

Wisin anuncia la creación de la Universidad del Perreo (Instagram/@wisin)

Wisin expresó que sentía la responsabilidad de preservar el reguetón y concretar su estudio, así como la difusión de su historia.

El cantante asegura que la Universidad del Perrero dará al reguetón el rigor y carácter que merece, para convertirse en un género de respeto.

La Universidad del Perreo tendría materias como:

Cátedras del ritmo aplicado

Historia del reguetón

Epistemología del flow

Además de que tendrá un centro de investigación sobre estudios avanzados en cadencia, dembow y cultura urbana.

Univesidad del Perrero (Instagram/@wisin )

Ya están abiertas las inscripciones para la Universidad del Perreo

Wisin no dio más detalles sobre la Universidad del Perrero, pero en página oficial asegura que será la primera institución en dar educación superior sobre el perreo como disciplina cultural.

La misión de la Universidad del Perreo es estudiar, preservar y mostrar el lado artístico, así como científico del reguetón: “El ritmo es el curriculum. La calle es el campus”.

La apertura oficial de la Universidad del perreo será el 31 de agosto y las incitaciones ya están abiertas en la página oficial de la Universidad del Perreo.

El link para las inscripciones está la cuenta de Instagram de Wisin y la readmisión solicita datos como nombre, celular y correo electrónico.

Hasta el momento, no se descarta que la Universidad del Perrero sea parte de una campaña promocional de Wisin o de ser verdad que será una institución educativa, se desconoce si tendrá una sede presencial.