Un padre reclamó en medio de la boda a un esposo que habría sido infiel y le dijo unas cuántas verdades “Te ibas a casar con mi hija”, dijo el padre enojado. El momento se ha viralizado en TikTok.

El usuario @bessyl_31 captó el momento incomodo en que un papá decidió irrumpir en medio de la boda de su hija para cantarle unas verdades a su marido.

En el video de TikTok se observa el momento antes de que los novios se dieran el beso.

Con una fuerte gritó el padre grito al esposo infiel “Semejante hijo de put# te iba a casar con mi hija este mes, te vas a la basura.

Infidelidad (Pixabay)

¿Es claro que el esposo fue infiel?

Aunque está más que claro que el esposo podría haber sido infiel, el misterio se mantiene en los comentarios de TikTok.

Más de 10 mil personas se han quedado con el chisme en la boca, pues no esperaban ver esta dramática historia en TikTok.

Sin embargo como tal no existe un final para esta historia y tampoco existe una segunda parte.

Comentarios (Captura de pantalla)

Miles de personas en TikTok han exigido una segunda parte para ¿Saber qué pasó, cómo fue la infidelidad?

“Como el chisme es bueno yo ya subí la segunda parte , xq yo quería saber que pasaba con todo esto ….”, “Parte 2-3-4-5 no nos dejes así”, “parte 2 ¿Dónde?”, “Nos urge la parte 2″, “Parte dos parte dos parte”.

El papá recibe felicitaciones por reclamar al esposo infiel

No cabe duda que el padre fue valiente al atreverse al irrumpir la boda de su hija y revelar que su esposo le había sido infiel.

Así cientos de usuarios han estado de acuerdo con la decisión del papá, quien se convirtió en el héroe de la historia.

“Un papá de esos quería yo que otro nivel”, “¿Por qué dios no me mando un padre así? jajajajajajajaja”, “Que lindo ese papá tiene bien puesto el titulo”, “Ese señor que me adopte por favor”.

El chisme del esposo infiel no se ha dado por completo, pero es un hecho que debe de existir un segundo video de TikTok.